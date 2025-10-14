Κίρα Νάιτλι: Δεν γνώριζα για το μποϊκοτάζ στο “Χάρι Πότερ”, λυπάμαι πολύ

Η Κίρα Νάιτλι δήλωσε πως δεν είχε πληροφορηθεί για το μποϊκοτάζ εναντίον της Τζέι Κέι Ρόουλινγκ, πριν δώσει τη φωνή της στο “Χάρι Πότερ”

Η Κίρα Νάιτλι (Keira Knightley) δήλωσε ότι δεν είχε λάβει γνώση των εκκλήσεων για μποϊκοτάζ κατά της συγγραφέως Τζέι Κέι Ρόουλινγκ (JK Rowling) πριν ενταχθεί στο καστ των νέων audiobook εκδόσεων της σειράς «Harry Potter».

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός μιλώντας στο Decider με αφορμή τη νέα της ταινία στο Netflix «The Woman in Cabin 10» (όπου υποδύεται μία ρεπόρτερ της εφημερίδας Guardian), ρωτήθηκε εάν γνώριζε για το «μποϊκοτάζ του ‘Harry Potter’» που ζητούν «κάποιοι θαυμαστές».

«Όχι, δεν το γνώριζα, λυπάμαι πολύ. Ξέρετε, νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή όπου όλοι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνυπάρχουμε, έτσι δεν είναι; Και όλοι έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις», απάντησε η Νάιτλι προσθέτοντας: «Ελπίζω ότι μπορούμε όλοι να δείξουμε σεβασμό».

Σύμφωνα με τον Guardian η διάσημη πρωταγωνίστρια, η οποία βρίσκεται στο φωνητικό καστ έχοντας το ρόλο της καθηγήτριας Dolores Umbridge, πλαισιώνεται από την Cush Jumbo (αφηγήτρια), τον Hugh Laurie (ως Albus Dumbledore) και τον Riz Ahmed (ως Severus Snape), μεταξύ άλλων.

Οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ του έργου της Ρόουλινγκ έχουν πολλαπλασιαστεί μετά την αντίδρασή της στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τον νομικό ορισμό της γυναίκας, να μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία της που φαίνεται να καπνίζει ένα πούρο.

Στη συνέχεια, η συγγραφέας δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να απομακρυνθεί ο ηθοποιός Πάπα Εσιέντου (Paapa Essiedu) από την επερχόμενη τηλεοπτική σειρά ‘Harry Potter’, παρότι εκείνος υπέγραψε ανοιχτή επιστολή με την οποία διαμαρτυρόταν για την απόφαση του δικαστηρίου. Επίσης, απάντησε πρόσφατα και στην Έμα Γουάτσον (Emma Watson) στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμάχης με εκείνη και τους συμπρωταγωνιστές της από τις ταινίες του «Harry Potter» σχετικά με τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, λέγοντας ότι η ηθοποιός «έχει τόσο λίγη εμπειρία από την πραγματική ζωή που αγνοεί πόσο άσχετη είναι».