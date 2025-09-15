Κώστας Κόκλας: Ο συμβιβασμός με την απώλεια, η Καίτη Κωνσταντίνου και οι δεσμοί με τα “Εγκλήματα”

Ο Κώστας Κόκλας μίλησε για τον τρόπο που διαχειρίζεται την απώλεια, τον χαμό της Καίτης Κωνσταντίνου, αλλά και για τους δεσμούς που τον συνδέουν με τους συμπρωταγωνιστές του στα «Εγκλήματα».

Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ “Στούντιο 4” βρέθηκε, το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9), ο Κώστας Κόκλας.

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε μία απίστευτη ιστορία που του συνέβη πριν από μερικά χρόνια, όταν τον μπέρδεψαν στον δρόμο με τον Γιάννη Βούρο.

«Περπατούσα στην Αθήνα, ήταν τότε με τα μνημόνια. Ήμουν κάπου στη Βουκουρεστίου. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν έξαλλοι γιατί είχαν ψηφιστεί τα μνημόνια. Τότε ο Γιάννης Βούρος ήταν βουλευτής και είχε ψηφίσει για τα μνημόνια. Θυμάμαι να περπατάω στον δρόμο ανέμελος και ακούω έναν να λέει “Ο Βούρος”. Βλέπω κόσμο να τρέχει προς τα πάνω μου, ήταν έτοιμοι να με λιντσάρουν. Φώναζα “Είμαι ο Κόκλας!” για να μη φάω ξύλο. Με αναγνώρισαν και έλεγαν “Γεια σου Κόκλα”», δήλωσε ο Κώστας Κόκλας.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Κώστας Κόκλας μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την απώλεια, την Καίτη Κωνσταντίνου, αλλά και για τις σχέσεις που διατηρεί με τους συμπρωταγωνιστές του στη σειρά “Εγκλήματα”.

«Η απώλεια, είναι αυτό που σε μεγαλώνει. Αφήνεις κομμάτια της ζωής σου πίσω, φεύγουν για πάντα. Συμβιβάστηκα με αυτό, σχετικά μικρός. Μπορεί να είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας, ή από τους γονείς μου να έμαθα να αντιμετωπίζω έτσι τα πράγματα. Συμβιβάστηκα με αυτό και προχωράω με αυτό στο μυαλό μου, ότι τίποτα δεν είναι για πάντα και ότι τις σχέσεις μας και τη δουλειά μας και τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας να τους αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι είμαστε εκεί και είμαστε γι’ αυτούς και τους αγαπάμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Θέλω οι γύρω μου να είναι καλά, δεν με νοιάζει αν εγώ δεν είμαι τόσο, αλλά θέλω πάρα πολύ να ξέρω ότι είναι καλά το παιδί μου, ότι οι γύρω μου είναι καλά. Τότε και εγώ νοιώθω καλά. Αυτό συμβαίνει και στη δουλειά, δεν περνάω καλά, αν κάποιος ξέρω ότι δεν περνάει καλά. Θα κάνω τα πάντα για να περάσει καλά».

Μιλώντας για τον λόγο που τον έκανε να συμβιβαστεί από νωρίς με την ιδέα της απώλειας, αναφερόμενος και στον χαμό της Καίτης Κωνσταντίνου, ο ηθοποιός εξήγησε: «Το μαθαίνεις. Φεύγουν άνθρωποι. Έχω χάσει και εγώ τους δικούς μου. Ξεκίνησα από νωρίς, έχω χάσει τους δικούς μου, τους παππούδες μου, τους κολλητούς μου που έχουν φύγει, την Καίτη, πρόσφατα έτσι για να την μελετάμε. Δεν έχει φύγει βέβαια».

Καταλήγοντας, ο Κώστας Κόκλας αναφέρθηκε και στη σχέση που διατηρεί με τους συμπρωταγωνιστές, αλλά και τους συντελεστές της σειράς “Εγκλήματα”, λέγοντας τα εξής: «Είναι πάρα πολύ κοντινά μου άτομα. Είναι η γενιά μας. Μοιραστήκαμε θεατρικές επιτυχίες. Δεν είναι μόνο τα “Εγκλήματα”, είναι πολλές επιτυχίες».