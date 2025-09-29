Λαμπροπούλου για Λάλο: “Όταν παίζουμε μαζί, νιώθουμε ότι κάτι συμβαίνει”

Για τη συμμετοχή τους στη νέα σειρά του MEGA, “Μια νύχτα μόνο”, μίλησαν οι δύο πρωταγωνιστές, Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου, στην εκπομπή Buongiorno.

Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή του MEGA Buongiorno για τη νέα τηλεοπτική συνύπαρξή τους, για το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, καθώς και για την αγάπη που δέχονται από τον κόσμο, αλλά και την κοινή πορεία τους στη ζωή.

«Περιμένουμε και εμείς να ξεκινήσει η σειρά. Είμαστε χαρούμενοι γιατί όλα στην παραγωγή, είναι αυτό που θέλαμε και περιμέναμε. Ανυπομονούσαμε να βρεθεί μια σειρά που να συμμετέχουμε μαζί. Στην σειρά υπάρχει μία “ανήθικη πρόταση”. Είναι κάπως μοιραίο αυτό που συμβαίνει, αλλά και τραγικό. Κάνω μία πρόταση ως Οδυσσέας που περιμένω να μου απαντήσει αρνητικά. Υπάρχει μία δυσκολία στον χαρακτήρα της Αρετής που δεν γνωρίζω. Αυτό το ζευγάρι αρχίζει και ερωτεύεται», είπε αρχικά ο Δημήτρης Λάλος.

«Με τον Δημήτρη όταν παίζουμε μαζί, νιώθουμε ότι κάτι συμβαίνει». «Έχω ένα παιδί και εκεί είναι το δράμα. Είναι συγκινητικό το σενάριο. Μόλις το διάβασα συγκινήθηκα. Είναι μια γυναίκα που το παιδί της είναι ετοιμοθάνατο και για να το σώσει πρέπει να βρει τα χρήματα για μία μεταμόσχευση. Και ψάχνει πολλούς τρόπους. Αυτός έρχεται και της κάνει μια ανήθικη πρόταση. Αυτός δεν γνωρίζει ότι έχει παιδί η Αρετή. Πιστεύω ότι ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις», ανέφερε η Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Για τη σχέση τους, είπαν, μεταξύ άλλων: «Υπήρχαν και δυσκολίες και όμορφα πράγματα. Αλλά η ζωή είναι μια περιπέτεια και πρέπει να πράττουμε όπως νιώθουμε. Από την πρώτη στιγμή με την Μαριλίτα μιλούσαμε την ίδια γλώσσα», υπογράμμισε ο ηθοποιός.

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου προσέθεσε: «Είμαστε άνθρωποι που όταν κάτι είναι πολύ αληθινό και δυνατό και το «λέει» η καρδιά μας, θεωρούμε ότι είναι να γίνει. Κάποια πράγματα είναι αναπόφευκτα. Ήταν “ευχή” για μας να δουλέψουμε μαζί μετά τον Σασμό».

«Η τηλεόραση είναι ένα ωραίο μέσο, υπάρχουν ωραία και δυνατά σενάρια που μπορούν να “φτάσουν” στον κόσμο και εκτός από το να ψυχαγωγηθεί ο κόσμος μπορεί να παρηγορηθεί», τόνισε ο Δ. Λάλος ενώ η Μ. Λαμπροπούλου υπογράμμισε: «Ο κόσμος θα προτιμήσει περισσότερο την τηλεόραση από το θέατρο, ωστόσο αυτά τα δύο αλληλοσυμπληρώνονται».