Λουκίλα Καρρέρ: “Πριν από 5 χρόνια τέτοια μέρα έπεσε βαθιά σιωπή…”

Η ανάρτηση της Λουκίλας Καρρέρ για τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τον θάνατο του Γιάννη Πουλόπουλου.

Μία συγκινητική ανάρτηση για τον Γιάννη Πουλόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πέντε χρόνια πριν, έκανε η Λουκίλα Καρρέρ.

Η ίδια δημοσίευσε μία φωτογραφία της με τον Γιάννη Πουλόπουλο και έγραψε:

“Τον αγαπούσα πολύ τον Γιάννη…πάντα θα τον αγαπώ και θα με συντροφεύουν τά τραγούδια που ερμήνευσε μοναδικά…. Με τίμησε με τη Φιλία του. Δεν θα ξεχάσω εκείνο το Κυριακάτικο απόγευμα του 1990 που ήρθε στην εκπομπή μου στον Αντέννα από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ , 3 ολόκληρες ώρες και όταν ο κόσμος κατάλαβε ότι ο Γιάννης Πουλόπουλος – αυτός ο θρύλος- ήταν ζωντανά στον αέρα “έκλεισε” η Λ.Κηφισίας από τους θαυμαστές και τις θαυμάστριες του……Πριν από 5 χρόνια τέτοια μέρα “Επεσε Βαθειά σιωπή” αλλά η φωνή του δεν σίγησε…. Ο Γιάννης είναι πάντα εδώ ….Καί κάθε που ανταμώνουμε με τα κορίτσια του – την Μπέττυ και την Αντούλα νιώθουμε ότι κάθεται δίπλα μας. Κι ας είναι εκεί ψηλά παρέα με τον Μίμη μου να μας στέλνουν το αιώνιο μήνυμα της Ελπίδας …. “Ξημερωνει Κυριακή μη μου λυπάσαι….είναι όμορφη η ζωή να το θυμάσαι”…. Κι εμείς -όσο δύσκολο κι αν είναι – προσπαθούμε να μην τους χαλάσουμε το χατήρι…..και πορευόμαστε…..”