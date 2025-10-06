Μ. Λεβεντογιάννης: Αποκάλυψε τον λόγο που θα πει όχι σε πρόσκληση εκπομπής

Ο ηθοποιός Μιχάλης Λεβεντογιάννης αποκάλυψε τον λόγο που τον κάνει να διστάζει να αποδεχθεί την πρόσκληση σε μια εκπομπή.

Καλεσμένος στην εκπομπή “Buongiorno” μαζί με την Ελίζα Σκολίδη ήταν το πρωί της Δευτέρας (06/10) ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας σειράς του Mega “Hotel Elvira” στην οποία πρωταγωνιστούν.

Ο ηθοποιός, μίλησε μεταξύ άλλων για την δυσλεξία που αντιμετωπίζει αποκαλύπτοντας πως συχνά είναι ο λόγος που θα αρνηθεί να εμφανιστεί σε μια τηλεοπτική εκπομπή.

Ωστόσο, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης επεσήμανε πως αποφεύγει να τοποθετείται δημόσια για το συγκεκριμένο θέμα, αφού δεν θεωρεί ότι πρόκειται για “κάτι ακραίο”.

«Είναι κάτι που το καταλαβαίνει κανείς δύσκολα. Είναι ένα θέμα, το οποίο δεν το συζητάω γιατί δεν το θεωρώ κάτι ακραίο. Είναι καμιά φορά ο λόγος που με κάνει να πω όχι σε μια πρόσκληση μιας εκπομπής. Μπορεί να σκεφτώ κάτι, να το φιλτράρω πρώτα για να το πω και μετά να σκεφτώ το υπόλοιπο για να το πω», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως αντιλήφθηκε ότι έχει δυσλεξία στο Γυμνάσιο και όπως ανέφερε το έχει ξεπεράσει χωρίς να δεχτεί εξειδικευμένη βοήθεια. «Το κατάλαβα στο σχολείο, κοντά στο Γυμνάσιο. Το έχω ξεπεράσει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Έγινε κάπως μαγικά στο κεφάλι μου, ηρέμησε ο εγκέφαλός μου και το πήρα αλλιώς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πιο επιστημονικά. Η καθημερινότητα είναι ίδια, ο τρόπος σκέψης είναι ο ίδιος», σημείωσε.