Μάικλ Γουόρντ: Ελεύθερος με όρους για τις κατηγορίες βιασμού ο ηθοποιός του “Top Boy”

Ο Μάικλ Γουόρντ κατηγορείται για δύο βιασμούς και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος γυναίκας.

Ο Μάικλ Γουόρντ, ο 27χρονος Βρετανός ηθοποιός που ξεχώρισε μέσα από τη σειρά Top Boy και έχει τιμηθεί με BAFTA, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για δύο βιασμούς και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος γυναίκας, υπόθεση που φέρεται να αφορά τον Ιανουάριο του 2023.

Ο Γουόρντ παρουσιάστηκε την Πέμπτη (28/08) στο Δικαστήριο του Τάμεση, περιοριζόμενος στην επιβεβαίωση των προσωπικών του στοιχείων, χωρίς να τοποθετηθεί επί της ενοχής του. Ο δικαστής αποφάσισε την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους, με την επόμενη ακροαματική διαδικασία να έχει οριστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου στο Crown Court του Σναρσμπρουκ.

Ο ίδιος έχει ήδη δηλώσει δημόσια ότι αρνείται τις κατηγορίες, τονίζοντας πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και εκφράζοντας εμπιστοσύνη ότι η δικαστική διαδικασία θα αποδείξει την αθωότητά του.

Με καριέρα που ξεκίνησε το 2016 από το Brotherhood, ο Γουόρντ αναδείχθηκε το 2019 με το βραβείο BAFTA Αναδυόμενου Αστέρα για το Blue Story. Έχει πρωταγωνιστήσει στη μίνι σειρά Small Axe του Στιβ ΜακΚουίν, στην ταινία Empire of Light του Σαμ Μέντες δίπλα στην Ολίβια Κόλμαν, ενώ πρόσφατα εμφανίστηκε στο Eddington του Άρι Άστερ, μαζί με τον Χοακίν Φίνιξ.