Μαρία Ηλιάκη: Το μπέρδεμα με το τηλέφωνο στον Διαμαντίδη – “Δεν ξέρω τι μου λέτε”

Ένα αστείο μπέρδεμα με μία ανταπάντηση κλήση στον Δημήτρη Διαμαντίδη και έναν… courier περιέγραψε η Μαρία Ηλιάκη στην εκπομπή “Νωρίς Νωρίς”.

Ένα αστείο περιστατικό ανέφερε η Μαρία Ηλιάκη, το πρωί της Τετάρτης (17/9), στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», συζητώντας με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη οι οποίοι ήταν καλεσμένοι στο πρωινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.

Η Μαρία Ηλιάκη ανέφερε ως προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον μπασκεμπολίστα, Δημήτρη Διαμαντίδη, προκειμένου να έρθει καλεσμένος στην εκπομπή της με τον Κρατερό Κατσούλη, αλλά ο ίδιος δεν απάντησε. Έπειτα η παρουσιάστρια είπε πως λίγο αργότερα δέχθηκε μία άλλη κλήση κι έτσι έγινε ένα πολύ αστείο μπέρδεμα.

«Εγώ δεν έχω κάνει το αμίμητο, τις προάλλες στην προετοιμασία; Ήμασταν στο γραφείο και λέω: Θα πάρω τηλέφωνο τον Διαμαντίδη, τον παίκτη της Εθνικής να βγει να μάς μιλήσει για την ομάδα μπάσκετ. Βρίσκω με τα χίλια ζόρια το τηλέφωνό του. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη που θα τον καλούσα. Μετά από 2 λεπτά με παίρνει πίσω ένα νούμερο, που έμοιαζε με το νούμερο που εγώ είχα καλέσει, νομίζοντας εγώ ότι ήταν ο Διαμαντίδης που είχα καλέσει. Τον πήρα μονότερμα.

Του λέω: Κύριε Διαμαντίδη μου, είμαι η Μαρία Ηλιάκη και χαίρομαι πάρα πολύ που με πήρατε τηλέφωνο. Σας παρακαλώ, επειδή είναι το όνειρό μου να σας φέρω στην εκπομπή να κάνουμε μία συνέντευξη, μήπως μπορείτε να έρθετε την άλλη εβδομάδα; Και ακούω από την άλλη γραμμή: Δεν ξέρω τι μου λέτε, εγώ είμαι courier και περιμένω έξω από την πόρτα να μου ανοίξετε. Είπα “εντάξει, όλο λάθος”. Ο Διαμαντίδης δεν με πήρε ποτέ», περιέγραψε η Μαρία Ηλιάκη προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό.

«Τώρα που έγινε αυτή η εξομολόγηση, μπορεί να σε καλέσει ο Διαμαντίδης» ανέφερε ο Τάσος Ιορδανίδης.