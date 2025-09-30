Νικόλ Κίντμαν – Κιθ Έρμπαν: Χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Μετά από 19 χρόνια κοινής πορείας, η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν, μετά από 19 χρόνια γάμου, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, όπως αναφέρουν αξιόπιστες αμερικανικές πηγές.

Η 58χρονη ηθοποιός και ο 57χρονος μουσικός έχουν δύο κόρες, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και την 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

Σύμφωνα με πρόσωπο από το περιβάλλον τους, η απόσταση που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους ήταν κυρίως αποτέλεσμα των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.

«Ο Κιθ είναι συνεχώς σε περιοδεία, ενώ η Νικόλ γυρίζει ταινίες, γεγονός που τους απομάκρυνε. Υπήρχε πολλή αγάπη μεταξύ τους, και ίσως να μην φτάσουν τελικά σε διαζύγιο, αλλά η σχέση τους πλέον δεν λειτουργεί σαν ζευγάρι», σημειώθηκε χαρακτηριστικά.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, όταν παρακολούθησαν από κοινού έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Νάσβιλ του Τενεσί. Από τότε, ο Έρμπαν βρίσκεται κυρίως σε περιοδεία με την μπάντα του στο πλαίσιο του «High and Alive World Tour» και προετοιμάζεται για συναυλία στην Πενσιλβάνια. Η Κίντμαν και οι κόρες τους παραμένουν στο Νάσβιλ, στη μεγαλοπρεπή κατοικία τους αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως αναφέρει το TMZ, ο Κιθ Έρμπαν έχει ήδη βρει νέο σπίτι στην ίδια πόλη και έχει μετακομίσει από το κοινό τους σπίτι.

Η είδηση για το χωρισμό τους δόθηκε πρώτη φορά από το TMZ, το οποίο σημείωσε ότι το ζευγάρι ζούσε χωριστά από το καλοκαίρι. «Η Νικόλ δεν ήθελε να φτάσουν σε αυτό το σημείο», δήλωσε φίλος του ζευγαριού στο «PEOPLE». «Πάλευε για να σώσει τον γάμο τους».