Ντέμι Λοβάτο: Χορεύει με διχτυωτό καλσόν και εσώρουχα για το νέο της τραγούδι

Μέσα από ένα βίντεο που ταρακούνησε το Instagram, η Ντέμι Λοβάτο παρουσιάζει ένα δείγμα του ακυκλοφόρητου «Here all Night».

Η Ντέμι Λοβάτο δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο όπου χορεύει φορώντας μόνο διχτυωτό καλσόν και εσώρουχα, με αφορμή την παρουσίαση του νέου της ποπ τραγουδιού.

Η τραγουδίστρια έδωσε μια πρώτη γεύση στους θαυμαστές της από το κομμάτι που, όπως όλα δείχνουν, σηματοδοτεί την δυναμική επιστροφή της στην ποπ σκηνή. Στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευση, η Λοβάτο έγραψε: “still here”.

Στο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να χορεύει ξέφρενα μέσα στο σπίτι της, ερμηνεύοντας ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι με τίτλο «Here all Night».

Το βίντεο που ανάρτησε η Ντέμι Λοβάτο: