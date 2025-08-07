Ντιν Κέιν: Ο ηθοποιός του Σούπερμαν γίνεται πράκτορας της ICE

Ο πρώην ηθοποιός του Σούπερμαν, Ντιν Κέιν, αποκαλύπτει ότι γίνεται πράκτορας της ICE για να στηρίξει την ατζέντα μαζικών απελάσεων του Τραμπ.

Ο πρώην πρωταγωνιστής του Σούπερμαν, Ντιν Κέιν (Dean Cain), ανακοίνωσε ότι εντάσσεται στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), για να στηρίξει την αντι-μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει η Gurdian, μιλώντας στο Fox News το βράδυ της Τετάρτης (06/08), ο Κέιν είπε στον παρουσιαστή Τζέσι Γουότερς ότι αποφάσισε να ενταχθεί στην ICE αφότου μοιράστηκε ένα από τα βίντεο στρατολόγησης της υπηρεσίας στον λογαριασμό του στο Instagram την Τρίτη (05/08), με το ίδιο βίντεο να σχολιάζεται στην εκπομπή του Γουότερς.

“Είμαι ήδη εν ενεργεία αναπληρωτής σερίφης και εθελοντής αστυνομικός – δεν ήμουν στην ICE, αλλά όταν ανέβασα αυτό το βίντεο και εσύ ανέφερες κάτι στην εκπομπή σου, έγινε χαμός”, είπε ο Κέιν. “Μίλησα με κάποιους αξιωματούχους της ICE και θα ορκιστώ ως πράκτορας το συντομότερο δυνατό”.

Όταν ρωτήθηκε τι τον ενέπνευσε να κάνει αυτή την κίνηση, απάντησε: “Αυτή η χώρα χτίστηκε από πατριώτες που έκαναν το καθήκον τους, είτε ήταν δημοφιλές είτε όχι. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό είναι το σωστό”, προσθέτοντας: “Έχουμε ένα διαλυμένο μεταναστευτικό σύστημα. Το Κογκρέσο πρέπει να το διορθώσει, αλλά στο μεταξύ, ο Πρόεδρος Τραμπ εκλέχθηκε με αυτή την ατζέντα. Εκπληρώνει τις υποσχέσεις του. Αυτό ψήφισε ο κόσμος. Αυτό ψήφισα κι εγώ και θα κάνω το καθήκον μου για να συμβάλω”.

“Εγώ κάνω το πρώτο βήμα”, είπε. “Ελπίζω κι άλλοι πρώην αστυνομικοί και πράκτορες της ICE να κάνουν το ίδιο, να φτάσουμε γρήγορα τον στόχο της στρατολόγησης και να προστατεύσουμε την χώρα”.

Η ένταξή του στην ICE συμπίπτει με μια περίοδο έντονης καταστολής μεταναστών στις ΗΠΑ, με τουλάχιστον 3.000 συλλήψεις την ημέρα, ακόμα και ατόμων με νόμιμα έγγραφα που πιστοποιούν την παραμονή τους στην χώρα ή Αμερικανών πολιτών.

Οι ενέργειες της ICE έχουν πυροδοτήσει μαζικές διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ, με την κυβέρνηση Τραμπ να φυλακίζει και να διώκει ποινικά όχι μόνο διαδηλωτές αλλά και πολίτες που καταγράφουν ή παρεμβαίνουν στις συλλήψεις.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία έχει εντείνει σημαντικά τις επιχειρήσεις συλλήψεων μεταναστών μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και πρόσφατα έλαβε επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 75 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο του νομοσχεδίου “Big Beautiful Bill” του προέδρου, που περιλαμβάνει δισεκατομμύρια για την πρόσληψη επιπλέον 10.000 πρακτόρων της ICE έως το 2029.

Υπενθυμίζεται πως ο Κέιν, που ενσάρκωσε τον Σούπερμαν δίπλα στην Τέρι Χάτσερ (Lois Lane) στη σειρά Lois & Clark: The New Adventures of Superman τη δεκαετία του ’90 απασχόλησε και νωρίτερα τα αμερικανικά μέσα με τον σχολιασμό του για την νέα ταινία “Superman” χαρακτηρίζοντάς την “υπερβολικά woke”, με αφορμή τη δήλωση του σκηνοθέτη Τζέιμς Γκαν ότι ο νέος χαρακτήρας Σουπερμαν είναι μετανάστης.