Ο Μπαράκ Ομπάμα γιορτάζει 33 χρόνια γάμου με τη Μισέλ: “Η καλύτερη απόφαση της ζωής μου”

Ο Μπαράκ Ομπάμα, που γιορτάζει 33 χρόνια γάμου με τη Μισέλ, έκανε μια ανάρτηση στα social media που εκφράζει την αγάπη και τον θαυμασμό του για εκείνη.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μοιράστηκε μέσω social media ένα συγκινητικό μήνυμα προς τη σύζυγό του: «Η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ ήταν να σε παντρευτώ, @MichelleObama. Για 33 χρόνια, θαύμαζα τη δύναμη, τη χάρη και την αποφασιστικότητά σου, αλλά και το γεγονός ότι φαίνεσαι τόσο όμορφη σε όλα. Χρόνια πολλά!»