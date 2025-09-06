Ο Charlie Sheen σπάει τα ταμπού και μιλά για τις σεξουαλικές εμπειρίες του με άνδρες

Ο Charlie Sheen μιλά ανοιχτά για τις σεξουαλικές εμπειρίες που είχε με άτομα του ίδιου φύλου με αφορμή της αυτοβιογραφία του «The Book of Sheen».

Ο Charlie Sheen μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για τις σεξουαλικές του εμπειρίες με άνδρες. Στην αυτοβιογραφία του που κυκλοφορεί σύντομα με τίτλο «The Book of Sheen», αλλά και στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «aka Charlie Sheen», ο ηθοποιός αποκαλύπτει ότι «άλλαξε το μενού», όπως χαρακτηριστικά λέει, όταν αναφέρεται στις σεξουαλικές του περιπέτειες με άλλους άνδρες.

«Δεν πρόκειται να τρέξω μακριά από το παρελθόν μου ούτε να το αφήσω να με καθορίσει», δηλώνει στο περιοδικό People.

Στο ντοκιμαντέρ ο Sheen εξηγεί πως νιώθει «λυτρωμένος» που μιλάει δημόσια για το θέμα: «Είναι απίστευτα λυτρωτικό να μπορείς απλά να μιλήσεις ανοιχτά. Δεν έγινε καμία καταστροφή. Δεν πέρασε τρένο μέσα από το εστιατόριο, δεν έπεσε πιάνο από τον ουρανό, δεν μπήκε κανείς με όπλο να με πυροβολήσει».

Μιλώντας στο Good Morning America, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι όλα ξεκίνησαν την περίοδο που έκανε χρήση κρακ. «Αυτό ήταν η αφετηρία», είπε. «Εκεί γεννήθηκε η επιθυμία ή η περιέργεια. Και στις περιόδους που προσπαθούσα να μείνω καθαρός, αναρωτιόμουν: ‘Από πού ήρθε αυτό; Γιατί συνέβη;’ Μέχρι που τελικά κατέληξα να λέω: ‘Και λοιπόν;’ Κάποια πράγματα ήταν περίεργα, αλλά πολλά ήταν απίστευτα διασκεδαστικά. Και η ζωή συνεχίζεται».

Ο Sheen εμφανίζεται συχνά τελευταία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να προωθήσει το βιβλίο και το ντοκιμαντέρ του στο Netflix. Στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ αποκάλυψε στο Variety ότι ο πρώην προμηθευτής του, ο Marco, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απεξάρτησή του από τις ουσίες, καθώς τις αντικαθιστούσε με μαγειρική σόδα για να τον βοηθήσει να «ξεκολλήσει» σταδιακά από τα ναρκωτικά.

«Ήταν σαν να βρήκαμε τη δική μας λύση μέσα σε όλη εκείνη την τρέλα», είπε χαρακτηριστικά. «Απλώς είχε λογική να το δοκιμάσω, και τελικά λειτούργησε».