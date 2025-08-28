O Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα περιμένουν το τέταρτο παιδί τους

Το τέταρτο παιδί τους περιμένουν ο τραγουδιστής Ενρίκε Ιγκλέσιας και η πρώην τενίστρια Άννα Κουρνίκοβα.

Ο διάσημος τραγουδιστής Ενρίκε Ιγκλέσιας (Enrique Iglesias) και η πρώην τενίστρια Άννα Κουρνίκοβα (Anna Kournikova) θα υποδεχθούν σε λίγο καιρό το τέταρτο παιδί τους, σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό “Hola!”.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2001, έχει ήδη αποκτήσει τρία παιδιά, τα δίδυμα Λούσι και Νίκολας, καθώς και τη μικρότερη κόρη τους, Μέρι, την οποία αποκαλούν χαϊδευτικά Μάσα. Πηγή κοντά στο ζευγάρι δήλωσε πως είναι “πολύ χαρούμενοι” για το νέο μέλος της οικογένειας.

Η Κουρνίκοβα βρίσκεται στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της και οι πρώτες φήμες ξεκίνησαν νωρίτερα το καλοκαίρι. Πρόσφατες φωτογραφίες της στο Μαϊάμι, όπου η φουσκωμένη κοιλιά της ήταν εμφανής καθώς πήγαινε τα παιδιά της στο σχολείο, επιβεβαίωσαν τις εικασίες.

Η οικογένεια ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο Μαϊάμι με γείτονες τους Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) και Ιβάνκα Τραμπ (Ivanka Trump).

Σε παλαιότερες δηλώσεις του στα Los40 Music Awards στην Ισπανία, ο Ενρίκε είχε τονίσει πόσο πολύ τον έχει αλλάξει η πατρότητα. Μάλιστα, έχει δηλώσει ότι αρνείται να μείνει μακριά από την οικογένειά του για περισσότερο από δύο εβδομάδες.

“Είμαι σε κατάσταση χαλάρωσης, στο σπίτι, με τα παιδιά, απολαμβάνοντας το πήγαινε-έλα στο σχολείο, παρακολουθώντας τα να μεγαλώνουν”, είχε πει προσθέτοντας: “Αλλάζουν τόσο γρήγορα. Μέσα σε 24 ώρες έχουν ήδη μεγαλώσει και δεν θέλω να χάσω τίποτα”.