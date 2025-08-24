Παντρεύτηκαν FY και Αλεξία Κεφαλά – Τα στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή τελετή

Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (24/8) o τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά με πλήθος λαμπερών καλεσμένων να δίνουν το παρών.

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε ο τράπερ FY με την αγαπημένη του Αλεξία Κεφαλά, έπειτα από έξι χρόνια σχέσης. Το ευτυχισμένο ζευγάρι παντρεύτηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) με πλήθος συγγενών και φίλων να δίνουν το παρών στο ευτυχές γεγονός.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Island Athens Riviera, με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του, Έμιλυ.

Aνάμεσα στους καλεσμένους ήταν και γνωστά πρόσωπα της showbiz όπως ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, η Natasha Kay και η Cinderella.

Οι παρευρισκόμενοι στο γάμο ανέβασαν πλήθος στιγμιότυπων στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media.

screenshot/Instagram

screenshot/Instagram

screenshot/Instagram