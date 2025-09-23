Πύρρος Δήμας: Πήγε στο “Cash or Trash” με την Ολυμπιακή δάδα – Έντονες αντιδράσεις

Αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσία του Πύρρου Δήμα στο “Cash or Trush”, όπου δημοπράτησε Ολυμπιακή δάδα για φιλανθρωπικό σκοπό.

Στην πρεμιέρα του “Cash or Trash” βρέθηκε ο Πύρρος Δήμας προχωρώντας στην δημοπρασία της Ολυμπιακής δάδας που είχε κρατήσει ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Όπως εξήγησε ο Ολυμπιονίκης στην εκπομπή, έλαβε αυτή την πρωτοβουλία με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν για την ενίσχυση των Παιδικά Χωριά SOS. Πράγματι, κατόρθωσε να πουλήσει την δάδα στους buyers έναντι 10.200 ευρώ.

Μπορεί η στιγμή να χαρακτηρίστηκε “ιστορική” από τα πρόσωπα της τηλεοπτικής εκπομπής, όμως το γεγονός ότι ένα αντικείμενο με τόσο ισχυρό συμβολισμό βρέθηκε σε μια δημοπρασία, προκάλεσε αντιδράσεις. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπής (ΕΟΕ), με επιστολή της προς τον τηλεοπτικό σταθμό STAR τόνιζε πως “η εμπορική εκμετάλλευση ολυμπιακών συμβόλων απαγορεύεται τόσο από τον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής όσο και από την εθνική νομοθεσία“.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως «η χρήση της Ολυμπιακής Δάδας για σκοπούς προώθησης ή διαφήμισης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα». Στη συνέχεια ξεκαθαρίσει πως αναγνωρίζει την προσφορά και το κύρος του Πύρρου Δήμα ως εθνικού συμβόλου, ωστόσο η παρουσία του σε εκπομπή με εμπορικό χαρακτήρα σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή δάδα «δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό, που μπορεί να παρερμηνευθεί από το κοινό».

Η ΕΟΕ ζητά να αποφευχθεί στο μέλλον οποιαδήποτε προβολή ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που θα μπορούσε να εκληφθεί ως εμπορική χρήση, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος. Στο τέλος της επιστολής σημειώνεται ότι η Επιτροπή «επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της».

Πύρρος Δήμας: “Εφάρμοσα στην πράξη το Ολυμπιακό Ιδεώδες”

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, η εκπομπή “Super Κατερίνα” επικοινώνησε με τον Πύρρο Δήμα ο οποίος είπε για την πρωτοβουλία του: «Ούτε σκοπό είχα να προσβάλω, ούτε προσωπική είναι η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το Ολυμπιακό Ιδεώδες. Είμαι στεναχωρημένος για τα αρνητικά σχόλια. Την έδωσα για καλό σκοπό, για τα παιδιά».

Β. Πατουλίδου: “Ο Πύρρος έκανε λάθος, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα”

Την άποψή της για την κίνηση αυτή του Πύρρου Δήμα εξέφρασε και η Βούλα Πατουλίδου, καλεσμένη στην εκπομπή “Happy Day”.

H ολυμπιονίκης είπε χαρακτηριστικά: «Ο Πύρρος έχει υπηρετήσει την Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως και εγώ. Βέβαια, κάποια πράγματα μπορεί να σου ξεφεύγουν, αλλά δεν πιστεύω ότι έγινε κακοπροαίρετα. Υπάρχουν ελαφρυντικά. Έγινε λάθος, αλλά δεν είναι το χειρότερο λάθος που έχει γίνει στην Ελλάδα».