Πώς ένας ρόλος βοήθησε την Τζένιφερ Άνιστον μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ

Σε νέα της συνέντευξη, η Τζένιφερ Άνιστον μιλά για το πώς ο ρόλος της στην κωμωδία The Break-Up έγινε ένα όχημα για να μπορέσει να ξεπεράσει τον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ

Σε μια αποκάλυψη γύρω από τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ προχώρησε η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία δήλωσε πως ο ρόλος της στην κωμική ταινία The Break-Up τη βοήθησε να ξεπεράσει το διαζύγιό της.

Η σταρ των Friends χώρισε από τον ηθοποιό το 2005, σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους χωρισμούς του Χόλιγουντ όπως αναφέρει ο Independent, και την επόμενη χρονιά εμφανίστηκε στην κωμωδία, πλάι στον Βινς Βον.

Η Άνιστον αποκάλυψε τώρα ότι οι παραγωγοί της ταινίας «ήταν λίγο νευρικοί» για το αν θα της κάνουν την πρόταση τόσο σύντομα μετά τον χωρισμό της από τον Πιτ, καθώς φοβούνταν ότι ίσως θεωρηθεί «άκομψο».

Ωστόσο, η ίδια άρπαξε την ευκαιρία να διοχετεύσει τα συναισθήματά της σε έναν κινηματογραφικό ρόλο, βλέποντάς τον ως τρόπο να επεξεργαστεί όσα ένιωθε για τον χωρισμό.

«Μπορεί να είχα μόλις περάσει έναν χωρισμό – αυτόν τον μικρό χωρισμό, είμαι σίγουρη ότι κανείς δεν τον θυμάται», αστειεύτηκε η Άνιστον σε νέα της συνέντευξη στο Vanity Fair.

«Ήταν κάπως καθαρτικό να περάσω κατευθείαν σε αυτό. Έτσι, όταν ήρθαν σε μένα, ήταν λίγο αγχωμένοι για το αν έπρεπε να μου κάνουν την πρόταση, γιατί σκέφτηκαν: “Ω, μήπως είναι άκομψο; Μήπως είναι ακατάλληλο;” Αλλά εγώ στην πραγματικότητα σκέφτηκα: “Τι υπέροχη ευκαιρία.”»

Η Άνιστον εξήγησε στη συνέχεια: «Ήξερα ότι στην πραγματικότητα θα με ωφελούσε συναισθηματικά, απλώς ως άνθρωπο. Και, παράλληλα, θα εξυπηρετούσε πολύ καλά το σενάριο και τον χαρακτήρα.»

Η ταινία The Break-Up ακολουθεί ένα ζευγάρι που βιώνει έναν μακροχρόνιο χωρισμό, εμπλεκόμενο σε μικροπρεπή σχέδια για να δώσει το ένα στο άλλο ένα μάθημα, πριν τελικά χωρίσουν οριστικά. Η ιστορία προκάλεσε συζήτηση γύρω από τις σχέσεις και την προσπάθεια που απαιτείται για να διατηρηθούν.

Το διαζύγιο της Άνιστον από τον Πιτ ήρθε λίγο αφότου ο πρώην της γνώρισε την Αντζελίνα Τζολί στα γυρίσματα της ταινίας δράσης Mr and Mrs Smith το 2005. Ο Πιτ θα παντρευόταν αργότερα την Τζολί σε μια μυστική τελετή στη Γαλλία το 2014, προτού χωρίσουν το 2019.

Η Άνιστον μοιράστηκε τη συμβουλή που έδωσε τότε στον εαυτό της για να αντέξει την έντονη πίεση των ταμπλόιντ: «Σήκω, πιάσε τον εαυτό σου από τα κορδόνια και συνέχισε να περπατάς, κορίτσι.»

Πρόσθεσε: «Ήταν τόσο “ζουμερό” ανάγνωσμα για τον κόσμο. Αν δεν είχαν τις σαπουνόπερές τους, είχαν τα ταμπλόιντ τους. Είναι κρίμα που έπρεπε να συμβεί, αλλά συνέβη. Και, Θεέ μου, το πήρα πολύ προσωπικά.»

Η Άνιστον είπε ότι «δεν είχε αρκετά δυνατή κράση για να μην επηρεαστεί» από το επίπεδο της προσοχής που δεχόταν.

«Είμαστε ανθρώπινα όντα, όσο κι αν κάποιοι δεν θέλουν να το πιστέψουν. Νομίζουν: “Το επέλεξες, οπότε θα το υποστείς.” Αλλά στην πραγματικότητα δεν επιλέξαμε κάτι τέτοιο», είπε.