Robin Wright: Έφυγε από τις ΗΠΑ – “Η Αμερική είναι μ@@@@α”

Την πλάτη της στις ΗΠΑ γύρισε η διάσημη ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Robin Wright. Πού έχει εγκατασταθεί.

Την απογοήτευσή της για τις ΗΠΑ εξέφρασε η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Ρόμπιν Ράιτ (Robin Wright), η οποία όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της, αφήνει την Αμερική για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ηθοποιός, γνωστή για τους ρόλους της στο “House of Cards” αλλά και στις ταινίες “Forrest Gump” και “The Princess Bride”, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα “The Times”, εξήγησε ότι εργάζεται στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια και δεν απέφυγε τη σύγκριση για τους ρυθμούς ζωής στις δύο χώρες.

“Η Αμερική είναι μια μ@@@@α“, δήλωσε, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε πολιτικά ζητήματα ή τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που διαφοροποιεί τη στάση της από άλλους διάσημους που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

“Αγαπώ να ζω σε αυτή τη χώρα”, ανέφερε η Ράιτ για το νέο της σπίτι στο Ηνωμένο Βασίλειο. “Υπάρχει ελευθερία στο να είσαι ο εαυτός σου εδώ. Οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί. Ζουν. Δεν είναι σαν την Αμερική, όπου είναι όλοι στο αυτοκίνητο, σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, πανικοβλημένοι σε μια τηλεφωνική κλήση, τρώγοντας ένα σάντουιτς. Αυτό είναι η Αμερική. Όλα είναι βιασύνη, ανταγωνισμός και ταχύτητα”.

Η 59χρονη ηθοποιός τόνισε ότι ο συγκεκριμένος τρόπος ζωής δεν είναι απλά πιο αργός αλλά και λιγότερο θορυβώδης. Ακόμα και στο σπίτι της δίπλα στον ωκεανό, στην Καλιφόρνια, ξυπνούσε από τους θορύβους των ανακαινίσεων που έκαναν οι γείτονές της, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε αντίθεση με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ξυπνάει με τον ήχο των πουλιών που κελαηδούν στα δέντρα.

“Όλοι χτίζουν τεράστια σπίτια, αλλά εγώ τα έχω βαρεθεί όλα αυτά — μου αρέσει η ησυχία“, είπε.

Η Ράιτ θα εμφανιστεί σύντομα στο θρίλερ “The Girlfriend” στο Prime, αναλαμβάνοντας τη σκηνοθεσία μερικών επεισοδίων.

Η ίδια δεν θέλησε να απαντήσει στο εάν θα συνεργαζόταν ξανά με τον πρώην συμπρωταγωνιστή της, Κέβιν Σπέισι, ο οποίος πρόσφατα αθωώθηκε από την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης. “Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν. Αυτό ήταν τότε”, είπε.

Σε προσωπικό επίπεδο, η Ρόμπιν Ράιτ αποκάλυψε πως είναι ζευγάρι με τον βρετανικής καταγωγής αρχιτέκτονα Χένρι Σμιθ (Henry Smith), τον οποίο γνώρισε σε μια παμπ στην εξοχή.