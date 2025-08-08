Σάρον Στόουν: Το “τίμημα” που πλήρωσε για τη σκηνή στο “Βασικό Ένστικτο”

Τρεις δεκαετίες μετά το “Βασικό Ένστικτο”, η Σάρον Στόουν μιλά με ειλικρίνεια για τη διαβόητη σκηνή ανάκρισης που σημάδεψε την καριέρα της.

Η Σάρον Στόουν μιλά για τη διάσημη σκηνή που σημάδεψε την καριέρα της και της προκάλεσε προβλήματα για δεκαετίες. Φυσικά, μιλάμε για την περιβόητη σκηνή στην ταινία “Βασικό Ένστικτο”, μια σκηνή που σύμφωνα με τη Σάρον Στόουν, την έκανε θρύλο, αλλά με μεγάλο κόστος, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή.

Στην τελευταία της συνέντευξη, η 67χρονη ηθοποιός εξηγεί γιατί επέλεξε να διατηρήσει τη διαβόητη σκηνή με το σταύρωμα των ποδιών, γιατί δεν το μετανιώνει, και πώς η σκηνή αυτή καθόρισε τη ζωή της εντός κι εκτός οθόνης.

Η Σάρον Στόουν παραδέχεται πως η συγκεκριμένη σκηνή την έκανε διάσημη παγκοσμίως, όμως δεν της χάρισε τον σεβασμό που ήθελε ως ηθοποιός.

«Με έκανε διάσημη, αλλά δεν μου έδωσε σεβασμό», λέει χαρακτηριστικά.

Σήμερα, στα 67 της, δηλώνει πως αγκαλιάζει την κληρονομιά της με τους δικούς της όρους, αποδεχόμενη αυτό που άφησε πίσω η ταινία, καλό και κακό.

Γιατί δεν έκοψε τη σκηνή από την ταινία

Τριάντα και πλέον χρόνια μετά την ταινία που συγκλόνισε το Χόλιγουντ, η Σάρον Στόουν αποφασίζει να πει όλη την αλήθεια για τη σκηνή που έμεινε στην ιστορία. Όπως αποκάλυψε στο Business Insider, είχε νομικά το δικαίωμα να κόψει τη σκηνή ανάκρισης, αλλά επέλεξε να την κρατήσει.

«Κατάλαβα, ως σκηνοθέτης -όχι ως κοπέλα της ταινίας- ότι η σκηνή έκανε την ταινία καλύτερη», εξηγεί.

Αν και στην αρχή ήταν εξοργισμένη με τον τρόπο που γυρίστηκε, τελικά προέταξε την καλλιτεχνική της κρίση.

Η σκηνή όπου η Κάθριν Τραμέλ -ο ρόλος της Στόουν- σταυρώνει τα πόδια της κατά τη διάρκεια αστυνομικής ανάκρισης, αποκαλύπτοντας ότι δεν φορά εσώρουχο, έγινε μία από τις πιο συζητημένες σκηνές στην ιστορία του σινεμά.

Η ηθοποιός δήλωσε ότι ο σκηνοθέτης Πολ Βερχόφεν ήταν φοβισμένος να της δείξει το πλάνο, αλλά όταν η ίδια ηρέμησε και είδε τη σκηνή, αναγνώρισε ότι έπρεπε να παραμείνει στην ταινία.

Η Στόουν έχει επίσης μιλήσει για το προσωπικό τίμημα του ρόλου. Σε παλαιότερη συνέντευξη, είχε δηλώσει ότι έχασε την επιμέλεια του γιου της, εν μέρει λόγω της εικόνας που είχε διαμορφωθεί γύρω από τη συγκεκριμένη ταινία και τον ρόλο της.

«Στη ζωή δεν μπορούμε πάντα να διαλέγουμε τα πράγματα», είχε πει.