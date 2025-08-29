Σελένα Γκόμεζ: Ξέγνοιαστα στιγμιότυπα από το bachelorette party της στο Μεξικό

Η Σελένα Γκόμεζ απόλαυσε ένα πολυτελές bachelorette ταξίδι στο Μεξικό, λίγο πριν τον γάμο της με τον με τον Μπένι Μπλάνκο. Η ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σελένα Γκόμεζ γιόρτασε το bachelorette της με μια μαγευτική απόδραση στο Μεξικό, λίγο πριν ανταλλάξει όρκους αιώνιας αγάπης με τον Μπένι Μπλάνκο.

Η 33χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε με τους εκατομμύρια θαυμαστές της μοναδικές στιγμές από το ταξίδι της στο Cabo San Lucas, μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Η pre-wedding απόδραση περιλάμβανε λευκά φορέματα, ρομαντικές διακοσμήσεις, θαλάσσιες εξορμήσεις με τις φίλες της και φυσικά, άφθονη χαρά εν όψει του γάμου της. Την ίδια ώρα, ο μέλλων σύζυγός της διασκέδαζε στο bachelor party του στο Λας Βέγκας.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram, η Σελένα Γκόμεζ συμπεριέλαβε στιγμιότυπα στα οποία η ίδια φαινόταν να φορά ρούχα όπως ένα πέπλο με τη φράση “bride to be” κεντημένο πάνω του.

Εκτός από την bridal εμφάνιση, ανάρτησε και φωτογραφίες με λευκά μίνι φορέματα. Μοιράστηκε επίσης μια selfie μπροστά σε καθρέφτη, φορώντας ένα κομψό λευκό μπικίνι και ένα λευκό, πλεκτό κάλυμμα. Η γιορτινή της ανάρτηση περιλάμβανε επίσης διακοσμητικά, όπως μπαλόνια που έγραφαν “Mrs. Levin” και “Bride” πάνω από το κρεβάτι της.

Παράλληλα, η Γκόμεζ δημοσίευσε και φωτογραφίες με τις φίλες της. Στο τέλος της ανάρτησης, μοιράστηκε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του ταξιδιού. Το βίντεο ξεκινούσε με μια μπάντα να τραγουδά για τις γυναίκες, και συνέχιζε με το δείπνο τους στην παραλία υπό το φως των κεριών, καθώς και με την Gomez και τις φίλες της να παρακολουθούν την ταινία Wedding Crashers πάνω στην άμμο.

Στη συνέχεια, έδειξε βίντεο με τις φίλες της να χορεύουν και να τραγουδούν στη βίλα όπου έμεναν, αλλά και πάνω στο σκάφος. Για μουσική υπόκρουση στο βίντεο χρησιμοποίησε το τραγούδι της Katy Perry “Teenage Dream”, το οποίο ο Blanco συνέγραψε και ήταν συμπαραγωγός.