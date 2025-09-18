Σωτήρης Τσαφούλιας: Είναι συχνό φαινόμενο το να παρεξηγείται μια ατάκα μου

Όσα είπε ο Σωτήρης Τσαφούλιας για την πολιτική ορθότητα και την κουλτούρα ακύρωσης.

Κατά καιρούς έχει βρεθεί στο στόχαστρο για τις απόψεις που έχει εκφράσει δημοσίως, οι οποίες ουκ ολίγες φορές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Από τον καναπέ του “Στούντιο 4” που βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/09), ο Σωτήρης Τσαφούλιας προσπάθησε μεταξύ άλλων να να εξηγήσει γιατί συχνά οι δηλώσεις του παρεξηγούνται.

“Αυτό το να παρεξηγείται μία ατάκα σου είναι πολύ συχνό επίσης;”, τον ρώτησε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου με τον ίδιο να απαντά: “Τώρα τελευταία ναι, επειδή γίνεται μία προσπάθεια δεξιά και αριστερά με τα cancel, γίνεται ναι. Η τελευταία προσπάθεια ήταν όταν ένας δημοσιογράφος, του οποίου το όνομα δεν θα πω, με μετριότατα ελληνικά, που τα κάνει να φαίνονται πάρα πολύ ωραία, έγραψε ένα υπέροχο άρθρο για να με αποδομήσει επειδή είχα πει πως θεωρώ ότι το πιο ρατσιστικό σύνθημα που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια στο στόμα των αντιρατσιστών ήταν το ‘Black Like Matters’.

Ο διάσημος σκηνοθέτης πρόσθεσε στη συνέχεια πως θεωρεί λάθος τη χρήση της λέξη “συμπερίληψη” από συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας, χαρακτηρίζοντάς το “ρατσιστικό”.

“Δηλαδή όταν σου λέω να με συμπεριλάβεις κάπου, αναγνωρίζω ότι εκεί που σου ζητάω να με συμπεριλάβεις είναι δικό σου οικόπεδο και ζητάω τη συμπερίληψη”, εξήγησε.

“Εννοώ πως ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους. Ούτε στη στρατηγική ούτε στον προγραμματισμό του μυαλού μας. Είναι σαν κι αυτό με το βάρος, όπου αν πεις πως θέλεις να χάσεις πέντε κιλά θα τα ξαναπάρεις. Γιατί ο εγκέφαλος σου είναι προγραμματισμένος ό,τι χάνει να το βρίσκει. Πρέπει να πεις ‘πρέπει να πετάξω 5 κιλά από πάνω μου’. Πιστεύω στον νευρογλωσσικό προγραμματισμό“, είπε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας ισχυρίστηκε πως η δημοκρατία έχει καταλυθεί πρακτικά, με την έννοια πως “για να υπάρχει δημοκρατία προϋποθέτει ισονομία. Ισονομία στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Όταν κατεβαίνουν οι γονείς για το θέμα των Τεμπών και κατεβάζεις τα ΜΑΤ και ρίχνεις ξύλο, για ποια δημοκρατία μιλάμε; Για το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, για το δικαίωμα στην άποψη; Μία επίφαση δημοκρατίας ναι, γιατί έχουμε χάσει τι σημαίνει ελευθερία. Δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση”.