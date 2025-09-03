Sydney Sweeney: Είναι ζευγάρι με τον Scooter Braun;

Το TMZ αποκαλύπτει ότι ο Scooter Braun και η Sydney Sweeney είναι το νέο hot ζευγάρι του Χόλιγουντ, μετά τη γνωριμία τους στον γάμο του Jeff Bezos στη Βενετία.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο TMZ φέρνει στο φως μια νέα σχέση που ήδη συζητείται στο Χόλιγουντ. Ο γνωστός μάνατζερ της μουσικής βιομηχανίας Scooter Braun και η ηθοποιός Sydney Sweeney φαίνεται πως είναι το φρέσκο ζευγάρι, σύμφωνα με πηγές με άμεση γνώση του θέματος.

Όπως αποκαλύπτει το TMZ, οι δυο τους έχουν βγει αρκετά ραντεβού τους τελευταίους μήνες, αν και πρόκειται για κάτι «χαλαρό». «Η Sydney μόλις χώρισε και κάνει αυτό που κάνουν οι γυναίκες στα 20 τους – βγαίνει ραντεβού», τόνισε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Ιούνιο, όταν οι Braun και Sweeney εθεάθησαν μαζί στη Βενετία, στο γάμο του Jeff Bezos με την Lauren Sanchez, όπου ήταν και οι δύο καλεσμένοι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γνωρίστηκαν εκεί, χωρίς να είναι σαφές πότε ξεκίνησε η σχέση τους.

Η 27χρονη Sydney Sweeney είχε αρραβωνιαστεί τον Jonathan Davino, με τον οποίο χώρισε τον περασμένο Ιανουάριο. Ο 44χρονος Scooter Braun, που υπήρξε παντρεμένος με την Yael Cohen για περίπου 7 χρόνια και έχει μαζί της τρία παιδιά, πήρε το διαζύγιό του τον Σεπτέμβριο του 2022.

Παρά τη διαφορά ηλικίας, το ζευγάρι δείχνει να μην έχει πρόβλημα, με τα ξένα media να μιλούν για το νέο «situationship» που τραβάει τα βλέμματα.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Braun ούτε η Sweeney έχουν σχολιάσει δημόσια τα δημοσιεύματα.