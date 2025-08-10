Τραμπ: Από ποια πασίγνωστη ηθοποιό ζήτησε να βγουν;

Την ημέρα που οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό της με τον πρώην σύζυγό της, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε ευκαιρία και ζήτησε σε ραντεβού μία από τις πιο γνωστές ηθοποιούς.

Μπορεί να έχει ζήσει μία ζωή και καριέρα γεμάτη διακρίσεις – από Όσκαρ και Bafta μέχρι και τον τίτλο της Dame– ωστόσο μία πρόταση αρνήθηκε ευγενικά και αυτή ήταν ένα ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο λόγος για την ηθοποιό Έμα Τόμπσον (Emma Thompson).

Η Έμα Τόμπσον βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία, όπου τιμήθηκε με το βραβείο Leopard Club για το σύνολο της πορείας της, η βραβευμένη ηθοποιός αποκάλυψε το αναπάντεχο τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, την ημέρα μάλιστα που είχε οριστικοποιηθεί το διαζύγιό της με τον πρώην σύζυγό της.

Εκείνη βρισκόταν στο τροχόσπιτό της για τα γυρίσματα της ταινίας “Primary Colors”, μια πολιτική σάτιρα βασισμένη στην άνοδο του Μπιλ Κλίντον, όταν χτύπησε το τηλέφωνό της και στην άλλη γραμμή ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ.

“Ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Νόμιζα πως ήταν αστείο και τον ρώτησα ‘πώς μπορώ να σας βοηθήσω‘. Ίσως ήθελε οδηγίες από κάποιον“, είπε χαρακτηριστικά.

Emma Thompson Jane Barlow/Pool Photo via AP

“Μου είπε ‘θα μου άρεσε να έρθεις και να μείνεις σε κάποιο από τα όμορφα σπίτια μου. Θα μπορούσαμε ίσως να δειπνήσουμε μαζί‘. Και του είπα ‘ωραία, αυτό είναι πολύ γλυκό. Σε ευχαριστώ πολύ, θα επανέλθω’“.

Την εποχή εκείνη, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μόλις χωρίσει από τη δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μέιπλς, ενώ η Έμα Τόμπσον είχε οριστικοποιήσει το διαζύγιό της με τον Κένεθ Μπράνα. .

“Κατάλαβα ότι η απόφαση του διαζυγίου μου είχε εκδοθεί εκείνη ακριβώς τη μέρα”, είπε μιλώντας στο Φεστιβάλ Λοκάρνο. “Στοιχηματίζω πως έχει ανθρώπους που ψάχνουν μια ωραία διαζευγμένη για να την έχει στο πλευρό του. Και βρήκε τον αριθμό μου στο τροχόσπιτο”, πρόσθεσε γελώντας. “Δηλαδή, μιλάμε για stalking“.

Η Τόμσον, διαχρονική υποστηρίκτρια των Εργατικών και ανοιχτά υπέρ του Τζέρεμι Κόρμπιν στις εκλογές του 2017 και του 2019, είναι επίσης γνωστή για τη δράση της υπέρ του περιβάλλοντος, των προσφύγων και των δικαιωμάτων των γυναικών. Σχολιάζοντας με χιούμορ την πρόταση που απέρριψε, είπε: “Θα μπορούσα να είχα βγει ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ και να έχω μια ιστορία να διηγούμαι. Θα μπορούσα να έχω αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας“.

Η ίδια είχε μοιραστεί την ιστορία το 2017 όταν βρέθηκε καλεσμένη του Σουηδού τηλεοπτικού παρουσιαστή Φρέντρικ Σκάβλαν, αναφέροντας μεταξύ άλλων: “Δεν ήξερα τι να κάνω. Ήμουν μόνη μου και απλά είπα: ‘Εντάξει, θα σε ξαναπάρω! Σ’ ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες'”.