Τζέισον Μομόα: Κέντρισε τα βλέμματα με ροζ Μπίνκερστοκ και ασορτί νύχια στο κόκκινο χαλί

Ο Τζέισον Μομόα κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις φορώντας στο κόκκινο χαλί ένα ροζ κουστούμι. Οι λεπτομέρειες ήταν ωστόσο αυτές αυτές που απογείωσαν το σύνολο.

Ο επιτυχημένος ηθοποιός του Χόλιγουντ Τζέισον Μομόα (Jason Momoa) έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί με το look του και να προτείνει ιδέες.

Έτσι και στην πρεμιέρα της ταινίας «In the Hand of Dante» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις φορώντας στο κόκκινο χαλί ένα ροζ κουστούμι. Οι λεπτομέρειες ήταν ωστόσο αυτές αυτές που απογείωσαν το σύνολο: Το συνδύασε με ροζ σανδάλια Birkenstock και έβαψε τα νύχια των ποδιών του στο ίδιο χρώμα…

Δείτε την εμφάνιση του Τζέισον Μομόα:

Invision/AP @Alessandra Tarantino

Invision/AP @Alessandra Tarantino

Invision/AP @Alessandra Tarantino