Τζέισον Στέιθαμ: Ξανά στην Αντίπαρο για τις διακοπές του ο ηθοποιός

Ο Τζέισον Στέιθαμ ταξίδεψε για ακόμη ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα και επισκέφτηκε ξανά την Αντίπαρο για να περάσει ξέγνοιαστες στιγμές.

Την Αντίπαρο επέλεξε και αυτό το καλοκαίρι ο Τζέισον Στέιθαμ για να περάσει τις διακοπές του.

Ο Χολιγουντιανός σταρ φαίνεται πως τις τελευταίες ημέρες περνάει στιγμές χαλάρωσης στο μικρό νησί των Κυκλάδων, ενώ με χαρά δέχεται να βγάλει φωτογραφίες με τους ντόπιους που τον αναγνωρίζουν.

Ο ηθοποιός έχει επισκεφτεί ξανά τη χώρα μας, αφού είχε βρεθεί και πέρσι στην Αντίπαρο ενώ στο παρελθόν είχε ταξιδέψει και στο Πήλιο.

Μάλιστα, την προηγούμενη χρονιά, η σύζυγός του Ρόζι Χάντινγκτον είχε αναρτήσει μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες με το ζευγάρι να ποζάρει αγκαλιασμένο.