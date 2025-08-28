Χάιντι Κλουμ: Με την κούκλα κόρη της στο Φεστιβάλ Βενετίας – Η λαμπερή εμφάνιση

Η Χάιντι Κλουμ έφτασε στο Φεστιβάλ Βενετίας και περπάτησε στο κόκκινο χαλί με την κόρη της σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας βρέθηκε η Χάιντι Κλουμ μαζί με την 21χρονη κόρη της Λένι.

Οι δυο τους έκλεψαν τα φώτα της δημοσιότητας περπατώντας μαζί στο κόκκινο χαλί. Η διάσημη ηθοποιός απέδειξε για ακόμη μια φορά πως παραμένει άκρως εντυπωσιακή!

Η Χάιντι Κλουμ παρακολούθησε την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας “La Grazia” του Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο, επιλέγοντας ένα κομψό φόρεμα που αναδείκνυε τη σιλουέτα της.

Το μπεζ φόρεμα της Χάιντι Κλουμ συνδύαζε κορσέ και διαφάνεια, με την ηθοποιό να το ολοκληρώνει με μια μικρή τσάντα και ασημένια κοσμήματα, με την κόρη της, Λένι, να ακολουθεί την ίδια αισθητική με ένα μαύρο φόρεμα που είχε επίσης κορσέ και ανοιχτή πλάτη.

Η Χάιντι, διάσημο μοντέλο αλλά και πρώην “αγγελάκι” της Victoria’s Secret, μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram.

Οι αναρτήσεις είναι με την κόρη της Λένι στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν και ετοιμάστηκαν για το Φεστιβάλ.

Σε ένα από τα post της γράφει: “Περνάω τέλεια με την μικρή μου @leniklum ❤️

Με @Intimissimi στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας”.

Επιπλέον, σημειώνεται πως το μοντέλο είναι παντρεμένο με τον Γερμανό μουσικό και μέλος των Tokio Hotel, Τομ Κούλιτζ.