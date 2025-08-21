Χριστίνα Αλούπη: “Κουβαλούσα τη ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου – Πάλευα να το βγάλω από πάνω μου”

Το πόσο δύσκολο της ήταν να αλλάξει τον τρόπο που την αντιμετώπιζαν στον χώρο της τηλεόρασης, λόγω της καριέρας της στο μόντελινγκ, μίλησε η Χριστίνα Λούπη.

Για τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συνάντησε στην καριέρα της αλλά και για την προσωπική της ζωή μίλησε η Χριστίνα Αλούπη.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», αναφέρθηκε τόσο στις προκλήσεις που αντιμετώπισε προσπαθώντας να κάνει στροφή στην καριέρα της, όσο και στη σχέση με τον σύζυγό της.

«Επαγγελματικά είμαι σε μια περίοδο που ψάχνομαι με διάφορα πράγματα. Δεν βιάζομαι, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να κάνω μια σωστή κίνηση για μένα και για την οικογένειά μου», σημείωσε το πρώην μοντέλο.

Παράλληλα, μίλησε για τον γάμο της και τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις με τον σύζυγό της, γεγονός που τροφοδοτεί τις συζητήσεις.

«Δεν προβάλω καθόλου τον γάμο μου μέσα από τα social media. Δεν γίνεται μια μακροχρόνια σχέση να μην περάσει κρίση. Είναι πολύ δύσκολο η πορεία μας σχέσης να είναι μονίμως παράλληλη», πρόσθεσε.

Η Χριστίνα Αλούπη αναφέρθηκε επίσης στην καριέρα της στο μόντελινγκ, περιγράφοντας πόσο δύσκολο της ήταν να αλλάξει την εικόνα που είχαν σχηματίσει οι γύρω της γι’ αυτήν και να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα επαγγελματικά.

«Ήταν πολύ δύσκολο το πέρασμα από το μόντελινγκ σε έναν άλλο χώρο. Κουβαλούσα τη ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου και πάλευα να το βγάλω από πάνω μου», τόνισε.