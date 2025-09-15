Χριστοδουλόπουλος για τον πλειστηριασμό σπιτιών του: “Ξέχασα ότι τα είχα κάποια στιγμή και δεν πλήρωνα”

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πλειστηριασμό σπιτιών του.

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βιώνει μετά τα δημοσιεύματα που αφορούν στα ακίνητά του, τα οποία έχουν βγει σε πλειστηριασμό.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, αποκαλύπτοντας πως υπήρξαν οικονομικά προβλήματα και καθυστερήσεις στη συντήρηση των σπιτιών του.

«Άφησα να το πάρουν γιατί αν ήθελα να το φτιάξω να ήθελα 70.000 ευρώ. Το άφησα και το πήραν. Ούτε και με νοιάζει πλέον για τα ακίνητα γιατί δεν μπορεί να τα κρατήσει κανένας από τα εγγόνια που έχω. Δεν μπόρεσα να τα πληρώσω και τελείωσε, τα πήρανε» δήλωσε αρχικά ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.

«Εγώ φταίω, ήταν μακριά και δεν μπορούσα να πάω, μου το πήρανε. Έκανα λάθος διαχείριση χρημάτων. Ξέχασα ότι τα είχα κάποια στιγμή και δεν πλήρωνα αυτά που θέλανε» πρόσθεσε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.