Ζωή Κρονάκη: Οι γιατροί μου έδιναν 2% πιθανότητες να αποκτήσω παιδί

Σε μία σπάνια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Ζωή Κρονάκη, καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της Πέμπτης (18/09).

Η Ζωή Κρονάκη βρέθηκε καλεσμένη στη “Super Κατερίνα” το πρωί της Πέμπτης (18/09) για μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για την τηλεόραση και το αν θα επέστρεφε στο ραδιόφωνο αλλά και για την απόκτηση των παιδιών της και τις δυσκολίες που συνάντησε πριν τη δεύτερη εγκυμοσύνη της.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις πιθανότητες που της έδιναν οι γιατροί, ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό, της τάξεως μόλις του 2%, κάτι που η ίδια και ο σύντροφός της το είδαν ως “δώρο“.

“Από το πρώτο μου κιόλας παιδί και έχοντας εγώ ένα ιστορικό από τη μητέρα μου που μπήκε πρόωρα στην εμμηνόπαυση, που εκείνα τα χρόνια οι γυναίκες δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι συμβαίνει -η μαμά μου για παράδειγμα το έπαθε μετά από ένα χειρουργείο στα 37 της. Όταν γνωρίστηκα με τον σύντροφό μου, σύζυγό μου πλέον και θελήσαμε από την αρχή να κάνουμε οικογένεια… και στο πρώτο μου παιδί, μου έλεγαν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.

Πρόωρη Ωοθηκική Ανεπάρκεια λέγεται αυτό. Το πρώτο παιδί ήρθε πολύ γρήγορα, παρά το γεγονός ότι μας είχαν υποψιάσει και στο δεύτερο παιδί είχαν περάσει τα χρόνια, τρία τέσσερα χρόνια. Ο γιατρός βάσει αυτών που έβλεπε έλεγε πως η πιθανότητα είναι στο 2%. Είχα σκεφτεί μέχρι και την εξωσωματική τότε και μου έλεγε άστο, αν τύχει έτυχε.

Σε εμάς αυτό το 2% ήταν τεράστιο δώρο που δεν ξέρω πού να το αποδώσω. Ήμασταν ένα ζευγάρι που είχαμε ένα μεγάλο ταίριασμα και το θέλαμε πολύ. Ήταν το δικό μου θαύμα! Όταν έβλεπα ότι δεν αδιαθετούσα είχαν περάσει 3 μήνες. Παίρνω τον γιατρό μου και του λέω ‘δώσε μου ορμονοθεραπείες, τι πρέπει να κάνω’ και μου λέει ‘δεν κάνεις ένα τεστ εγκυμοσύνης;’. Αυτό ήταν. Τελικά ήρθε το θαύμα μου, o γιος μου, που τώρα είναι 10 μισό”.