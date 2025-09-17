Κατερίνα Καινούργιου: “Έχασα την καλύτερή μου φίλη”

Η παρουσιάστρια μιλά πάντα με λόγια αγάπης για τη στενή της φίλη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που πέθανε προ λίγων εβδομάδων, σε ηλικία 41 ετών.

Με τρυφερά λόγια και με εμφανή τη συγκίνησή της, μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου για τη στενή της φίλη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

«Έχασα την καλύτερη μου φίλη σε πολύ νεαρή ηλικία, 40 ετών. Το μεγαλύτερο σοκ που είχα περάσει το καλοκαίρι. Όταν νόσησε η Αλεξάνδρα και το λέω γιατί το έχει πει και η ίδια δημόσια, μέσα από αυτή τη διαδικασία – πάντα ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος – έβλεπα έναν άγγελο, που καθημερινά έδινε δύναμη και στους άλλους ανθρώπους.

Η Αλεξάνδρα μου έλεγε, το θυμάμαι και ανατριχιάζω, ότι θέλει να γίνει καλά και αυτό που τη νοιάζει είναι “να δώσω μια συνέντευξη μετά για να μπορέσω να βοηθήσω και άλλες γυναίκες και άλλους ανθρώπους να το ξεπεράσουν, να έχουν αυτή τη δύναμη για να μπορούν να βγουν νικητές», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Υπενθυμίζεται πως, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε αποκαλύψει, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, την μέχρι τότε άγνωστη μάχη της με την ασθένεια. Η ίδια είχε μοιραστεί μία φωτογραφία της από το νοσοκομείο, γράφοντας: “Είμαστε πιο δυνατοί από όσο νομίζουμε”.

Τότε, η Κατερίνα Καινούργιου, είχε κάνει repost την ανάρτησή της, γράφοντας: “Είσαι η ηρωίδα μου. Τόσο περήφανη για σένα Άλεξ μου. Το πιο δυνατό πλάσμα που έχω δίπλα μου. Σε αγαπώ”.