Ο Μπέρτι Κάρβελ θα ενσαρκώσει τον Cornelius Fudge στη σειρά «Harry Potter»

Ο Μπέρτι Κάρβελ αποτελεί την νέα προσθήκη στο καστ της σειράς «Harry Potter» του HBO και θα υποδυθεί τον Cornelius Fudge.

Η πολυαναμενόμενη σειρά «Harry Potter» του HBO εμπλουτίζεται με ένα ακόμα σημαντικό όνομα στο καστ της. Ο βραβευμένος με Tony και Olivier Μπέρτι Κάρβελ (Bertie Carvel), γνωστός από τις ερμηνείες του στις σειρές «The Crown» και «Dalgliesh» θα υποδυθεί τον Cornelius Fudge, σύμφωνα με το Deadline.

Ο ηθοποιός θα προστεθεί στο ήδη λαμπερό καστ που περιλαμβάνει τους Ντόμινικ ΜακΛάφλιν (Dominic McLaughlin), Αλάσταρ Στάουτ (Alastair Stout) και Αραμπέλα Στάντον (Arabella Stanton), οι οποίοι θα υποδυθούν τους Harry Potter, Ron Weasley και Hermione Granger αντίστοιχα. Το συμπληρώνουν οι Πάαπα Εσίεντου (Paapa Essiedu) ως Snape, Τζον Λίθγκοου (John Lithgow) στον ρόλο του Albus Dumbledore, Τζάνετ ΜακΤίερ (Janet McTeer) ως Minerva McGonagall και Νικ Φροστ (Nick Frost) στο ρόλο του Rubeus Hagrid.

Σημειώνεται ότι στη μεγάλη οθόνη ο ρόλος είχε αποδοθεί με μεγάλη επιτυχία από τον αείμνηστο Ρόμπερτ Χάρντι (Robert Hardy), ο οποίος εμφανίστηκε σε τέσσερις ταινίες, ξεκινώντας από το «Chamber of Secrets».

Ο καταξιωμένος ηθοποιός του θεάτρου, είναι ήδη μέρος του δυναμικού του HBO, καθώς έχει έναν ρόλο στην επερχόμενη prequel σειρά του «Game Of Thrones», «A Knight of the Seven Kingdoms». Είναι επίσης γνωστός για την ερμηνεία του ως Tony Blair στη σειρά του Netflix «The Crown» και για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «Dalgliesh» των Acorn TV και Channel 5.