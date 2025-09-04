Δημήτρης Αποστόλου για “Δυο Ξένους”: Το αρχικό καστ, η επιλογή της Βανδή και ο λόγος που δεν έγινε η 3η σεζόν

Ο σεναριογράφος Δημήτρης Αποστόλου βρέθηκε στο «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε σε άγνωστες ιστορίες από τους «Δυο Ξένους», αποκαλύπτοντας ενδιαφέροντα παρασκήνια.

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε σήμερα, Πέμπτη (4/9), ο σεναριογράφος Δημήτρης Αποστόλου στην εκπομπή «Στούντιο 4», με αφορμή τη νέα του τηλεοπτική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό», η οποία κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, μίλησε για την επερχόμενη σειρά, ενώ δεν παρέλειψε να αποκαλύψει άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα των «Δυο Ξένων».

Όπως είπε αρχικά, ο Δημήτρης Αποστόλου, την εποχή που αποφάσισαν να κάνουν τους Δύο Ξένους με τον Αλέξανδρο Ρήγα, εργαζόταν ως δημοσιογράφος και ήθελε η σειρά «να πάει μέτρια, για να μην γλυκαθώ».

«Ο Αλέξανδρος (Ρήγας) αντέδρασε στη Δέσποινα Βανδή. Όχι ότι δεν την ήθελε, έλεγε η κοπέλα ωραία είναι, αλλά τραγουδίστρια. Μου έλεγε πήγαινε να πάρεις την Τάνια Τρύπη. Επέμενα, γιατί μου είχε κολλήσει. Και πάω στην Τάνια, επειδή έχουμε μεγαλώσει στη σχεδόν στην ίδια γειτονιά, επειδή γνωριζόμαστε και αγαπιόμαστε. Της έλεγα ότι είναι ένας ωραίος ρόλος που σου πάει, θα κάνει εντύπωση και μου λέει: ‘αφού δεν το θες, σήκω και φύγε’. Και κάπως έτσι πήγε στη λογική του αδιέξοδου» αποκαλύπτει ο Δημήτρης Αποστόλου.

Για τον τίτλο αυτής της επιτυχημένης σειράς της ποπ κουλτούρας, ο Δημήτρης Αποστόλου αποκάλυψε ότι το όνομα της βγήκε τυχαία με μία, πολύ ιδιαίτερη μπορούμε να πούμε, σύμπτωση.

«Έχουμε ανεβεί στο Mega και είναι ο Τζώνη Καλημέρης. Βλέπει τον τίτλο, λέει τους χαρακτηρισμούς που δεν επιτρέπονται αυτή την ώρα και λέει θα το βρούμε αλλιώς και πατάει το κουμπί εκείνη την ώρα σε ένα ραδιόφωνο και ακούγεται το Δύο Ξένοι του Γιάννη Πάριου και λέει έτσι θα το βγάλουμε».

Έπειτα, μίλησε για τους ηθοποιούς που απέρριψαν τους ρόλους στη σειρά. «Υπήρχε άλλο κάστινγκ, το οποίο ήρθε μία εβδομάδα πριν. Για τον ρόλο της Μαρίνας ήταν να το παίξει μία άλλη πάρα πολύ γνωστή κυρία, την οποία δε θα την πούμε, και είχε πει ότι δε θέλω να συνδέσω το όνομά μου με μία αποτυχία. Παθαίνει εγκεφαλικά ο Αλέξανδρος (Ρήγας). Κι όπως έκανε τραμπολίνο πάτωμα ταβάνι και κάποια φάση είναι ανοιχτή η τηλεόραση και μου λέει είναι αυτή, η Εβελίνα Παπούλια, η κοκκινομάλλα που παίζει τους Συνήθεις Υπόπτους. Της λέμε ότι πρέπει να είναι ξανθό το μαλλί, ταράζεται λέει διάφορούς χαρακτηρισμούς πώς θα είναι ξανθιά και φεύγει. Μετά από 3-4 ώρες έρχεται χωρίς να ξέρει ότι είναι πρωταγωνιστικός ρόλος με βαμμένα μαλλιά», είπε ο Δημήτρης Αποστόλου.

Και πρόσθεσε: «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος μπήκε γιατί κάποιος άλλος, όχι σπουδαίος για μένα έλεγε ότι: είναι πολύ λαϊκό για μένα. Έχουμε περάσει πολλά τέτοια. Έχουμε φάει πολλά όχι. Πάρα πολλά. Στη θέση της Ντίνας Κώνστα ήταν η Νόνικα Γαληνέα, η συγχωρεμένη, γιατί δεν ένιωθε πολύ καλά. Εμείς την είχαμε σκεφτεί, αλλά λέγαμε θα πάει λογικής «Δις Εξαμαρτείν» και το πήγαμε από κει. Το πήρε. Το κατάλαβε αμέσως, τσίνισε στο ποδοσφαιρικό, γιατί είχε απόλυτη άγνοια».

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου δεν δίστασε να ρωτήσει τον Δημήτρη Αποστόλου αν ίσχυε ότι ο ρόλος της «Μαρίνας Κουντουράτου» πατούσε πάνω στην Ελένη Μενεγάκη, με τον ίδιο να απαντάει: «Το πρόσωπο αυτό μας έπαιρνε πολύ συχνά τηλέφωνα και μας έλεγε έχω κάνει αυτό, έχω κάνει το άλλο. Η Ελένη ναι, φυσικά. Απόλυτα «πατήσαμε» πάνω στην Ελένη Μενεγάκη για τον ρόλο της Μαρίνας. Δεν παρεξηγήθηκε, καταχάρηκε. Έβγαινε στην εκπομπή με μια Αντιγόνη, έκλεινε το μάτι στον κόσμο και μίλαγε. Ακομπλεξάριστη. Δεν γίνονται οι καριέρες επειδή κουβαλάμε τοιχάκια».

Σε ό,τι αφορά το τέλος της σειράς, ο κ. Αποστόλου επιβεβαίωσε τις φήμες που υπήρχαν ότι η σειρά επρόκειτο να συνεχιστεί για τρίτη σεζόν, στην οποία οι τηλεθεατές θα έβλεπαν τη συνέχεια της σχέσης της Μαρίνας Αποστόλου και του Κωνσταντίνου Μαρκορά, ωστόσο αποκάλυψε ότι τα επεισόδια ενώ έγραφαν τα επεισόδια όσο βρίσκονταν στην Μάνη, όταν επέστρεψαν στην Αθήνα, έμαθαν ότι κάποιοι από τους ηθοποιούς του cast είχαν υπογράψει συμβόλαια για νέες δουλειές και έτσι «έκαψαν την τρίτη σεζόν».