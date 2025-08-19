“Γιατί ρε πατέρα;”: Η νέα κωμωδία μυστηρίου του ΑΝΤ1 που θα σε κάνει να “κολλήσεις”

Με ένα καστ εξαιρετικά ταλαντούχων ηθοποιών, η νέα σειρά του ΑΝΤ1 “Γιατί ρε πατέρα;” έρχεται τον χειμώνα και θα μας συναρπάσει.

Όταν ο διαβόητος Λευτέρης Τσατσάνης, νονός της νύχτας και «αιώνιο ρεμάλι», φεύγει από τη ζωή, αφήνει πίσω του το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Ένα κομμωτήριο, μία χαμένη βαλίτσα με τρία εκατομμύρια ευρώ και πολλές… ανοικτές εκκρεμότητες.

Το “Γιατί ρε πατέρα;” η νέα κωμωδία μυστηρίου του ΑΝΤ1 έρχεται τον χειμώνα και υπόσχεται να χαρίσει στιγμές γέλιου αλλά και αγωνίας.

Στην κηδεία του, τρεις άγνωστοι μεταξύ τους νέοι –ένας έμπορος αυτοκινήτων, ένας φιλόλογος κι μία σερβιτόρα– ανακαλύπτουν ότι είναι αδέλφια, παιδιά του ίδιου πατέρα από τρεις διαφορετικούς γάμους. Μαζί με την κληρονομιά, βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια ιστορία γεμάτη ίντριγκα, μυστικά και πολλά ερωτηματικά.

Η ανατροπή δεν αργεί να έρθει: ο Μιχαήλος, δεξί χέρι του Τσατσάνη και συνεργός του στις βρώμικες δουλειές, εμφανίζεται για να τους αποκαλύψει πως πίσω από τον πατέρα τους κρυβόταν μια μεγάλη ληστεία με λεία τριών εκατομμυρίων ευρώ. Ο Τσατσάνης του είχε υποσχεθεί ότι θα μοιραστούν τα χρήματα, αλλά –όπως ισχυρίζεται– τα χάρισε σε ένα από τα τρία παιδιά του.

Τα αδέλφια ορκίζονται ότι δεν γνωρίζουν τίποτα. Όμως κάποιος λέει ψέματα. Ποιος πήρε τα 3 εκατομμύρια ευρώ;

Γύρω από το μυστήριο μπλέκονται μια πρώην σύζυγος, μία πρώην κουνιάδα, μια νυν ερωμένη, ένας μανικιουρίστας και φυσικά ο αδίστακτος Μιχαήλος. Το κυνήγι για τα χρήματα ξεκινά και μαζί του η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου, γεμάτη ανατροπές, δράση, περιπέτεια και γέλιο.

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

“Γιατί ρε πατέρα;”: Το τρέιλερ της νέας σειράς και backsatage από τα γυρίσματα