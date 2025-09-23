Κατερίνα Καινούγιου: Έβγαλε τα τακούνια και εμφανίστηκε στην εκπομπή με… σαγιονάρες

Σε μια απρόσμενη κίνηση προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου καθώς εμφανίστηκε στον “αέρα” της εκπομπής της φορώντας σαγιονάρες.

Μια απρόσμενη εμφάνιση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της Τρίτης (23/9). Η παρουσιάστρια, μετά από ένα διαφημιστικό διάλυμα, επέστρεψε στον “αέρα” του “Super Κατερίνα” φορώντας… σαγιονάρες.

Αμέσως θέλησε να εξηγήσει την απρόσμενη εικόνα που είδαν οι τηλεθεατές, λέγοντας πως συνηθίζει να βγάζει τα τακούνια στο διάλυμα και να φορά σαγιονάρες.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Δεν άλλαξα παπούτσια, δεν πειράζει. Δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Δεν μπορώ με τα τακούνια. Συγγνώμη, με πιέζουν λίγο. Στο διάλειμμα βάζω τα παντοφλάκια μου. Θα μου πεις τώρα, “τι θες, να το παίζεις γκόμενα να βάζεις τα παπούτσια τα ψηλά”. Ήθελα λίγο να νιώσω ωραία. Δεν βαριέσαι τώρα θα είμαι με αυτά, δεν πειράζει. Με είδατε πριν με τα ψηλά».