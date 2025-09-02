Netflix: Έρχεται η δραματική σειρά “House of Guinness”, από τον δημιουργό του “Peaky Blinders”

Το Netflix κυκλοφόρησε το τρέιλερ της σειράς “House of Guinness”, δημιουργίας Στίβεν Νάιτ, που αφηγείται την ιστορία της διάσημης οικογένειας ζυθοποιών στον 19ο αιώνα.

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Netflix, το πρώτο τρέιλερ της δραματικής σειράς “House of Guinness”, με την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ (Steven Knight) δημιουργού του «Peaky Blinders».

Το ιστορικό δράμα διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη και το Δουβλίνο του 19ου αιώνα και αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Γκίνες, της πιο διάσημης δυναστείας ζυθοποιών στην Ευρώπη.

Η σειρά των οκτώ επεισοδίων ξεκινά μετά τον θάνατο του Μπέντζαμιν Γκίνες (Benjamin Guiness), του ανθρώπου που ευθύνεται για την τεράστια επιτυχία της ζυθοποιίας και εστιάζει στα τέσσερα παιδιά του – τους Arthur (Άντονι Μπόιλ) Edward (Λούις Πάρτριτζ), Anne (Έμιλι Φέρν) και Ben (Φίον Ο’Σέι) – που καλούνται να διαχειριστούν την τεράστια αυτοκρατορία που τους άφησε.

Το καστ συμπληρώνουν οι Τζέιμς Νόρτον (James Norton), Ντέρβλα Κίρβαν (Dervla Kirwan), Τζακ Γκλίσον (Jack Gleeson), Νίαμ ΜακΚόρμακ (Niamh McCormack), Ντανιέλ Γκάλιγκαν (Danielle Galligan) και Σέιμους Ο’Χάρα (Seamus O’Hara), μεταξύ άλλων.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Τομ Σάνκλαντ (Tom Shankland) και Μούνια Ακλ (Mounia Akl).

Ο Νάιτ εκτός από το σενάριο βρίσκεται και στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών μαζί με τον σκηνοθέτη και τους Κάρεν Γουίλσον (Karen Wilson), Έλινoρ Ντέι (Elinor Day), Μάρτιν Χέινς (Martin Haines) και Ιβάνα Λόουελ (Ivana Lowell).

Η σειρά «House of Guinness» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου