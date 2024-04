Ποια είναι η stalker του Baby Reindeer

Το Baby Reindeer είναι η νέα παγκόσμια επιτυχία του Netflix, με τους φαν να προσπαθούν να ανακαλύψουν ποια είναι η πραγματική «Μάρθα». Τι λέει η Jessica Gunning που την υποδύεται.

Το Baby Reindeer δεν έχει κερδίσει μόνο τις προτιμήσεις των Ελλήνων συνδρομητών του Netflix, αλλά όλου του κόσμου. Ίσως να είναι η πρώτη φορά μετά το Squid Game που ένα ουδόλως «εύπεπτο» περιεχόμενο γίνεται κυρίαρχο στην πλατφόρμα.

Όπως ο Richard Gadd δοκιμάζει τη ψυχούλα μας, διηγούμενος μια προσωπική του ιστορία, την επίπονη εμπειρία του με μια stalker, εντρυφεί στον ψυχισμό (και τα τραύματα) του θύτη και του θύματος, όπως καταλήγει στο ότι οι άνθρωποι δεν είναι ένα πράγμα (καλοί ή κακοί), αλλά ένα μωσαϊκό που περιλαμβάνει ‘κομμάτια’ από ό,τι ζούμε ή δεν ζούμε. Επισημαίνει τη δύναμη που μπορεί να έχουν πάνω μας η μοναξιά και η απομόνωση.

O Θοδωρής Δημητρόπουλος εξηγεί στον Σταύρο Διοσκουρίδη γιατί έχουν συγκλονιστεί όλοι με το «Μικρό Ταρανδάκι».

Εμείς θα ασχοληθούμε με την Jessica Gunning, η οποία υποδύεται την stalker. Σε πρόσφατη συνέντευξη ζήτησε από τους τηλεθεατές να σταματήσουν να αναζητούν την πραγματική «Μάρθα» -που για νομικούς και καλλιτεχνικούς λόγους διαθέτει και πολλή μυθοπλασία.

«Eίναι λυπηρό που οι φαν της σειράς κάνουν τους ντετέκτιβ. Θεωρώ πως αν συνεχίσει να συμβαίνει αυτό θα είναι πραγματική ντροπή, αφού θα φανεί ότι δεν παρακολουθούν σωστά τη σειρά. Και στο τέλος της ημέρας, δεν είναι αυτό το θέμα. Υπάρχει λόγος που το Netflix και ο Richard (Gadd) έκαναν τεράστια προσπάθεια, ώστε να είναι βέβαιοι πως δεν θα αποκαλυφθούν οι πραγματικές ταυτότητες».

Σε άλλη συνέντευξη ομολόγησε ότι υπάρχει πραγματική αίσθηση ευθύνης όταν ένας ηθοποιός αναλαμβάνει να υποδυθεί χαρακτήρα αληθινής ιστορίας «προκειμένου να αποδίδεις δικαιοσύνη σε όλους τους εμπλεκόμενους. Είναι κάτι μοναδικό γιατί δούλευα με τον Richard, πρωταγωνιστή της ιστορίας. Κατέληξα στο να επικεντρωθώ στην ιστορία, αφού υπήρχε απίστευτο υλικό σε αυτήν, όπως προσπαθούσα να προσεγγίσω τη Μάρθα με τον πιο διακριτικό, αλλά και τον πιο περίπλοκο τρόπο.

Νομίζω ότι το λάθος θα ήταν αν την έπαιζα ως κακιά ή ως κακοποιό. Θα έχανα ένα μεγάλο μέρος της ‘απόχρωσης’ της, βάσει όσων έγραψε ο Richard για αυτόν τον χαρακτήρα».

«Συναντούν ο ένας τον άλλον σε μια στιγμή στη ζωή του άλλου όπου χρειάζονται παράξενα ο ένας τον άλλον».

Εξήγησε πως «και για τον Richard πρέπει να ήταν κάπως περίεργη η ερμηνεία μου. Στα γυρίσματα κάποιες φορές γινόταν κάπως ήσυχος. Τον ρωτούσα αν είναι καλά. Μου έλεγε «λυπάμαι πολύ. Απλώς νιώθω ότι είναι εδώ μαζί μου. Νιώθω σαν να πέρασα τη μέρα μαζί της».

Ποια είναι η άποψη της Gunning για τη «Μάρθα»

«Πάντα συγκινούμαι πολύ όταν τη σκέφτομαι ως χαρακτήρα, μόνο και μόνο επειδή τη συμπονώ. Κάναμε τα γυρίσματα σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών. Ήμουν εκείνη για αυτούς τους μήνες. Και αυτός πιστεύω πραγματικά πως είναι ο ρόλος μιας ζωής για εμένα.

Εργάζομαι 17 χρόνια, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να κάνω ποτέ κάτι ανάλογο. Ξέρω και ότι δεν θα έχω ποτέ ξανά την ευκαιρία να παίξω κάποιον σαν αυτόν.

Συγκινήθηκα πραγματικά με το πώς ο Richard την έγραψε ως χαρακτήρα. Νομίζω ότι ήταν πολυεπίπεδη. Το κλειδί για μένα ήταν εκείνο το τελευταίο φωνητικό μήνυμα στην παμπ. Ήταν το κομμάτι που πάντα ράγιζε την καρδιά μου. Μέσω αυτού έφτασα στον συναισθηματικό πυρήνα της.

Είναι συμπαθητική, αστεία, αλλά και τραγική και σπαρακτική. Ξέρω ότι είναι και κάπως θυμωμένη. Οι σκηνές που γίνεται ρατσίστρια ή ομοφοβική ή τρανσφοβική μου ήταν δύσκολες. Νομίζω ότι ο Richard την έγραψε τόσο ειλικρινά και απαθανάτισε τόσες πολλές πλευρές της. Αυτός ο χαρακτήρας είναι ένα πραγματικό δώρο για όλες τις ηθοποιούς».

Πώς νιώθει η Gunning, γνωρίζοντας πως η «Μάρθα» μπορεί να παρακολουθήσει τη σειρά

«Ήταν μια σκέψη που είχα πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Η ουσία είναι πως δεν υποδύομαι αυτόν τον άνθρωπο. Τον ερμηνεύω. Και ποτέ δεν την αντιμετώπισα ως κακιά, γιατί δεν πιστεύω ότι ήταν.

Πάντα προσέγγιζα τον χαρακτήρα της με, ελπίζω, μια πραγματική φροντίδα για εκείνη. Δεν ασχολήθηκα με τα στερεότυπα και προσπάθησα να δω όλες τις πλευρές της στην ιστορία αυτή. Ας ελπίσουμε πως αν είδε τη σειρά, δεν θα προσεβλήθη.

Ας ελπίσουμε ότι ήταν μια πολύπλευρη απεικόνιση κάποιου που πέρασε πολλά στη ζωή του».

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η JESSICA GUNNING

Η πρωταγωνίστρια του Baby Reindeer είναι εξαιρετική στην σκοτσέζικη προφορά, ωστόσο γεννήθηκε (1/1/1986) στο Χόλμφερθ του Ουέστ Γιόρκσιρ, στο βορρά της Αγγλίας. Η καριέρα της άρχισε από το Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου. Επέστρεψε το 2019 για ‘παίξει’ δίπλα στην Κέιτ Μπλάνσετ, στο When We Have Sufficiently Tortured Each Other.

Η πρώτη φορά που εμφανίστηκε στη μικρή οθόνη ήταν το 2008, ως guest star σε επεισόδιο του Doctor Who.

Ακολούθησαν πολλές άλλες συμμετοχές, πριν τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο στο What Remains του BBC, το 2012.

Δυο χρόνια μετά εμφανίστηκε στην ταινία Pride, γιατί λάτρεψε το μήνυμα που ήθελε να περάσει.

Της άρεσε το πώς η ταινία ανέδειξε τις ιστορικές ενέργειες της ομοφυλοφιλικής κοινότητας για να απαλλάξει τη χώρα από το στίγμα γύρω από τη σεξουαλικότητα.

«Αυτή η ταινία ελπίζω να δείξει στην κοινότητα ότι ο αγώνας που πέρασαν οι άνθρωποι για να μην χρειάζεται να παλεύουν τώρα, είναι μια από αυτές τις συγκινητικές στιγμές. Δυστυχώς, ορισμένα από τα θέματα που παρουσιάζονται και συζητούνται στην ταινία εξακολουθούν να είναι επίκαιρα και τώρα».

Μεταξύ των πιο δημοφιλών δουλειών της ήταν το Outlaws.

Δεν θα βρείτε κάποιο ψηφιακό της αποτύπωμα, αφού ουδέποτε είχε social media και δεν έχει σκοπό να αποκτήσει τώρα, γιατί όπως λέει δεν νιώθει την ανάγκη -δεν της λείπει κάτι.