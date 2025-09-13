“Πορτατίφ”: Η νέα εκπομπή της Νάντιας Αϊβάτογλου που θα αγαπήσουν οι Κρητικοί

Η νέα εκπομπή της ΚΡΗΤΗ TV, «Πορτατίφ», με την Νάντια Αϊβάτογλου δίνει έμφαση σε πρόσωπα και ιστορίες από την πολιτική, την κοινωνία, τις τέχνες και όχι μόνο.

Με ένα «μεταγραφικό άλμα», το οποίο έγινε πολύ γρήγορα viral στο TikTok, ανακοίνωσε την μεταγραφή της στην ΚΡΗΤΗ TV η Νάντια Αϊβάτογλου.

Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως αγαπητό τηλεοπτικό πρόσωπο στην Κρήτη, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν με την εκπομπή «Πορτατίφ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του καναλιού, η εκπομπή ‘‘Πορτατίφ’’ της ΚΡΗΤΗ TV θα ρίξει το φως εκεί που πρέπει. Το ενημερωτικό αυτό μαγκαζίνο θα ξεχωρίσει για την ιδιαίτερη αισθητική και τη μοναδική του ματιά σε πρόσωπα που αφήνουν το στίγμα τους στην πολιτική, την κοινωνία, τις τέχνες και όχι μόνο.

Κάθε επεισόδιο θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη αλήθεια, συναίσθημα και ουσία.

Μέσα από ατμοσφαιρικές συνεντεύξεις και δυνατές ιστορίες, η εκπομπή φωτίζει πτυχές της ζωής που μας αφορούν όλους, όπως ακριβώς το Πορτατίφ που δημιουργεί την τέλεια ατμόσφαιρα στον χώρο. Σύγχρονη, προσεγμένη και πολλές φορές ανατρεπτική.