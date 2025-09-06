“Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια”: Τα 3 νέα trailers που καθηλώνουν

Πάρτε μια ακόμα γεύση από την πολυαναμενόμενη σειρά “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια”. Η υπόθεση, τα trailers και οι ηθοποιοί.

“Δυνατές συγκρούσεις και έντονα πάθη.

Σκληρές αντιπαραθέσεις, σκηνές που κόβουν την ανάσα!

Αποκαλύψεις που φέρνουν ανατροπές.

Πόνος που γίνεται απειλή κι εκδίκηση.

Όταν η σιωπή σπάει, οι αποφάσεις μετατρέπονται σε όπλο”.

Το «Porto Leone Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», η νέα μεγάλη παραγωγή του Alpha, μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964-1965, σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων.

Δείτε τα νέα δυνατά trailers της σειράς

Η Τρούμπα ζει κι αναπνέει μέσα από καπνό, μουσικές, γέλια και σκιές. Εκεί όπου οι άντρες πιστεύουν πως κρατούν τα κλειδιά, οι γυναίκες γράφουν τη δική τους ιστορία με αίμα, έρωτα και εκδίκηση.

Εκεί όπου όλα φλέγονται. Εκεί όπου τίποτα δεν συγχωρείται.

Από τη μία ο κόσμος της Τρούμπας, η πιο ζωντανή – και αμφιλεγόμενη – γειτονιά του Πειραιά όπου κυριαρχεί ελευθεριότητα, σαγήνη, έλλειψη ηθικών φραγμών, και ανεξέλεγκτες επιθυμίες. Από την άλλη, η αστική τάξη του Πειραιά, γνωρίζει περίοδο ακμής με σημαία της τους κανόνες ηθικής, τον συντηρητισμό, την καταπίεση, τον εξαναγκασμό.

Ένας γοητευτικός κόσμος ζωντανεύει στην Οθόνη

Μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένα σκηνικά, κοστούμια και μουσική που αναπαριστούν πιστά την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’60, η σειρά ανοίγει ένα παράθυρο στο παρελθόν και προσκαλεί το κοινό σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο και την Ιστορία, με όχημα δυνατές ιστορίες που κρύβουν ανείπωτες αλήθειες, μυστικά και πάθη.

Γυρισμένη με κινηματογραφικούς όρους και υψηλή αισθητική, με αγαπημένους πρωταγωνιστές και αυθεντική γλώσσα της εποχής — τη χυμώδη, πειραιώτικη ντοπιολαλιά των καμπαρέ — ξετυλίγεται ένας κόσμος σκληρός, παθιασμένος, αληθινός. Η σειρά μας θυμίζει ελληνική ταινία. Μια γεύση μας δίνει το νέο εντυπωσιακό trailer που προβάλλεται ήδη στον αέρα.

Porto Leone: Το καμπαρέ

Το Porto Leone, το μεγαλύτερο καμπαρέ στην Τρούμπα, είναι το σημείο αναφοράς της νέας δραματικής σειράς του Alpha, «Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Στον Πειραιά και στην Τρούμπα, εκεί έχουν τις ρίζες τους οι ήρωες της σειράς. Εκεί όπου συναντιούνται η μέρα με τη νύχτα και οι ζωές χάνονται στους καπνούς, αφήνονται στους ήχους της μουσικής, στην αγκαλιά της παρηγοριάς που φέρνει ένα χάδι. Άλλωστε, «η Τρούμπα είναι γένους θηλυκού»!

Σκοτεινά μυστικά, ανείπωτα πάθη, δυνατές ιστορίες

Πειραιάς 1964-1965.

Δύο οικογένειες, του Ντίνου Βούλγαρη (Αντώνης Καρυστινός, Κλέλια Ρένεση) και του Ηλία Καπετανάκου (Αλέκος Συσσοβίτης, Μαρίνα Ασλάνογλου,) ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους.

Ο Ντ.Βούλγαρης, πλοιοκτήτης και καθαρός επιχειρηματίας, αποτρέπει τον γιο του, Γρηγόρη (Βασίλη Μηλιώνη), από το να κάνει παρέες με τον Στράτο (Άρης Αντωνόπουλος), γιο του Ηλ.Καπετανάκου, ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ στην Τρούμπα, του «Porto Leone».

Μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων των 2 οικογενειών. Ανάμεσά τους, ο Σπύρος Γιάμαρης (Βασίλης Μπισμπίκης), ο αστυνόμος που δουλεύει χρόνια για τους Καπετανάκους, όμως θα τους προδώσει για προσωπικούς του λόγους….

Οι ηθοποιοί που παίζουν

Πρωταγωνιστούν οι: Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Καρυστινός, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Αντωνόπουλος, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Κυριάκος Σαλής, Δημήτρης Σέρφας, Σταύρος Σβήγγος, Μαρία Καβουκίδου, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Δημήτρης Καπετανάκος.

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη ο Μιχάλης Αεράκης.

Συμμετέχουν οι: Κωνσταντίνα Τάκαλου, Ευφημία Καλογιάννη, Μαρθίλια Σβάρνα, Γρηγορία Μεθενίτη, Χριστίνα Στεφανίδη, Γιάννης Λεάκος, Στέλλα Γκίκα, Γιάννα Ζιάννη, Αγγελίνα Τερσενίδου, Αργύρης Αποστόλου, Τριαντάφυλλος Δελής, Δημήτρης Παπανικολάου, Νεφέλη Παπαδερού.

Το who is who των πρωταγωνιστών της σειράς

Διαβάστε τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές της σειράς:

Βασίλης Μπισμπίκης: Είμαι ο αστυνομικός Γιάμαρης, ο οποίος είναι εμπλεκόμενος μέσα στα σκοτάδια της Τρούμπας. Θα δούμε αντιφατικά πράγματα από τον Γιάμαρη. Αυτοί οι χαρακτήρες έχουν μεγαλύτερη πρόκληση για έναν ηθοποιό. Είναι πιο σύνθετοι κατά έναν τρόπο».

Αλέκος Συσσοβίτης: Εύχομαι η σειρά του Alpha, Porto Leone στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια να καθηλώσει τον κόσμο, γιατί σημαίνει ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Μεταφέρουμε ένα μήνυμα στον κόσμο, κατάλαβε περισσότερο την Ελλάδα και την Τρούμπα του 1964.

Μαρίνα Ασλάνογλου: Ανυπομονούμε όλοι, το περιμένουμε με λαχτάρα και χαρά. Υποδύομαι την Αλεξάνδρα Καπετανάκου, τη σύζυγο του Αλέκου Συσσοβίτη, αλλά είμαι από την μεριά την κακόφημη, της Τρούμπας.

Αντώνης Καρυστινός: Είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Απολαμβάνω πολύ τα γυρίσματα. Άφησα μουστάκι για τις ανάγκες του ρόλου , αφού πρόκειται για σειρά εποχής. Τότε το μουστάκι ήταν κάτι παραπάνω από αναγκαίο.

Σταύρος Σβήγκος: Από το ρόλο μου έχουμε να περιμένουμε πολλά και διάφορα. Σίγουρα ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός και σίγουρα ότι βλέπουμε με την πρώτη ματιά δεν σημαίνει ότι είναι αυτό. Θα είμαι και το καλό και κακό παιδί.

Μιχάλης Αεράκης: Η μυθοπλασία που ακουμπάει στο να είναι πραγματικότητα, όπως της νέας σειράς του Alpha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» θα καθηλώσει το κοινό. Ο Alpha ξέρει να επιλέγει και σε αυτή την περίπτωση έχει πέσει διάνα!

Μαριάννα Πολυχρονίδη: Εύχομαι να αγαπήσετε το Porto Leone κι εσείς τόσο πολύ όσοι εμείς.

Γιάννης Λεάκος: Πίστεψα και πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά κι όχι τυχαία!

Ευφημία Καλογιάννη: Όλοι οι συντελεστές είναι απίστευτοι, υπάρχει πολύ ωραία ενέργεια και πιστεύω ότι αυτή η δουλειά θα είναι σπουδαία!

Ιζαμπέλα Φούλοπ: Περνάμε πολύ ωραία. Έχει δημιουργηθεί μία πολύ ωραία συνθήκη συνεργασίας.

Μάριος Στρόφαλης (συνθέτης του Porto Leone): Έμπνευσή μου αποτελεί, αρχικά, το ταξίδι στο χρόνο, σε μια εποχή που είναι ιδιαίτερη, η οποία από μόνη της είναι σκέτη έμπνευση !