Θανάσης Ευθυμιάδης: Η συγγνώμη που ζήτησε, 30 χρόνια μετά

Αποκαλυπτική συνέντευξη του Θανάση Ευθυμιάδη στο «Στούντιο 4». Η επιστροφή στο θέατρο, η προσωπική ευθύνη και η σημασία της αυτοπειθαρχίας και η σχέση με τη θρησκεία.

Ο ηθοποιός Θανάσης Ευθυμιάδης βρέθηκε καλεσμένος, το απόγευμα της Δευτέρας (29/9), στην εκπομπή της ΕΡΤ «Στούντιο 4» όπου παραχώρησε συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Αναφερόμενος στην επιστροφή του στο θέατρο, δήλωσε πως πρόκειται για κάτι το οποίο πιστεύει και τον ενδιαφέρει. «Αυτό που με έκανε να καταλάβω, ότι η αποστολή μου είναι το θέατρο, είναι ο κόσμος του θεάτρου. Τον τελευταίο χρόνο, πήγα και είδα 5- 10 παραστάσεις και είδα πώς με αντιμετωπίσανε οι συνάδελφοί μου».

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να επιστρέψει στο θέατρο είχαν οι δύο συνάδελφοί του, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Είχα να δουλέψω 5 χρόνια στο θέατρο και είδα την αγάπη. Η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι που γυρίζω. Κατ’ αρχήν, γύρισα σε κάτι με ανθρώπους που έχω δουλέψει στο παρελθόν. Με το Χρήστος, είχαμε δουλέψει πολλά χρόνια πριν «Αναμείνετε στο ακουστικό σας» στο θέατρο αποθήκη. Με τη Βίκυ, είχα την τύχη να δουλέψει μαζί μου στην πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο πριν ακριβώς 25 χρόνια».

Σχετικά με την πρόταση και το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τη Βίκυ Σταυροπούλου, τόνισε: «Με παίρνει και μου λέει «θέλω να είσαι μαζί μας» και της λέω «άσε με να το σκεφτώ και σε παίρνω αύριο». Και λέω «τι να το σκεφτείς, αφού αυτό περίμενες. Λέω σε καλούν τα σημάδια». Οπότε ξανά παίρνω τη Βίκυ και της λέω: «Έλα Βίκυ, δεν ήθελα να σε κάνω να περιμένεις μέχρι αύριο. Θα είμαστε μαζί το χειμώνα» της είπα και άρχισε να ουρλιάζει».

«Ήταν άτομα δηλαδή που είχα ξανά δουλέψει και ο Θανάσης Ρέπας, και ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο παραγωγός, ο Διονύσιος Παναγιωτάκης, που είναι ένας ευγενής άνθρωπος που μόνο που τον βλέπω είναι το «κάτι άλλο», τα σημάδια, ήταν να πω ναι».

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική ευθύνη και τη σημασία της αυτοπειθαρχίας, κάτι που απέκτησε με την πάροδο του χρόνου.

«Στο χέρι μας είναι όλα. Αυτό είναι ευθύνη των γονιών. Έχουμε μάθει να διώχνουμε τις ευθύνες. Από μικρός αναλάμβανα τις ευθύνες μου, δεν γεννήθηκα έτσι, απλώς μέσα από τη δουλειά αναπτύσσεται το στοιχείο της αυτοπειθαρχίας».

Στη συνέχεια, τόνισε μεταξύ άλλων: «Κάποιος νομίζει ότι σε εκμεταλλεύεται; Καλό σου κάνει, εφόσον έχεις καταλάβει κι εσύ ότι δεν έχει όρια. Και είναι καλό ένας δοτικός άνθρωπος να μην μπλέξει με ανθρώπους που ζητάνε. Καλό είναι να βάζεις όρια. Εγώ ήμουν στην ιστορία αυτή ο δοτικός, το έχω υποστεί και το ξέρω».

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης, επίσης, είπε πως, όντας άνθρωπος που κάνει την αυτοκριτική του έχει αναζητήσει τη συγγνώμη: «Πολλές φορές έχω ζητήσει συγγνώμη. Υπήρχαν δύο άτομα που δεν είχα φερθεί σωστά. Πήγα, τους βρήκα και τους ζήτησα συγγνώμη μετά από 30 χρόνια. Φίλος μου από το Λύκειο, μια στραβή έγινε και πήγα και τον βρήκα και του ζήτησα συγγνώμη. Τους έχω συγχωρήσει γιατί θέλω να προχωρήσω παρακάτω. Δεν τον συγχωρώ για τον άλλο, τον συγχωρώ για το δικό μου το κέρδος. Αν δεν το συγχωρήσω, θα κολλήσω εκεί».

Τέλος, αναφέρθηκε και στη σχέση του με τη θρησκεία, διευκρινίζοντας τη στάση του απέναντι στην πίστη και την ανάγκη για μέτρο: «Πιστεύω στον Θεό, ναι, χωρίς να είμαι φανατικός. Γιατί και αυτά τα πράγματα θέλουν ισορροπία. Στο όνομα της θρησκείας έχουν γίνει πολλά εγκλήματα. Έχω τα δικά μου πιστεύω, είμαι θρήσκος αλλά σέβομαι και τα πιστεύω του αλλουνού».