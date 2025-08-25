Tι έπιναν για αίμα οι ηθοποιοί του The Vampire Diaries

Το The Vampire Diaries ζει τη δεύτερη “νιότη” του στο Netflix και αναζητήσαμε τι έπιναν οι ηθοποιοί που υποδύονταν τους βρικόλακες, για αίμα

Τον Σεπτέμβρη συμπληρώνονται 13 χρόνια, από την εποχή που έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα (στο Star) το τηλεοπτικό σίριαλ, με τίτλο “The Vampire Diaries”.

Οι οκτώ σεζόν που προβλήθηκαν, βασίστηκαν στα βιβλία της Λίσα Τζέιν Σμιθ και κέρδισαν τις προτιμήσεις του κοινού, σε πολλές χώρες του κόσμου.

Στο μεσοδιάστημα, έχουμε παρακολουθήσει ουκ ολίγες σχετικές παραγωγές, με βρικόλακες, λυκάνθρωπους, μάγισσες και το λοιπό καστ κάθε υπερφυσικής σειράς που σέβεται τον εαυτό της.

Παρ’ όλα αυτά, για διάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας η σειρά βρίσκεται στις 10 πιο αγαπημένες του ελληνικού κοινού στο Netflix.

Μπορεί να πρόκειται για νοσταλγούς (πραγματικά τι φορούσαμε εκείνη τη δεκαετία;) ή για νέα παιδιά που παρακολουθούν τη σειρά για να γνωρίσουν την εποχή και επειδή το σενάριο έχει ένα κάποιο ενδιαφέρον, συνδυάζοντας πολλά από τα στοιχεία που “τραβούν” το ενδιαφέρον των απανταχού τηλεθεατών.

Κατ’ αρχάς, τα αδέλφια Στέφαν και Ντέιμον αγαπούν (διαχρονικά) την ίδια γυναίκα.

Ας δούμε πώς είναι σήμερα οι Πολ Ουέσλι και Ίαν Σoμερχάλντερ.

Επίσης, όσοι υποδύονται τους βρικόλακες, πίνουν πολύ αίμα σε όλα τα επεισόδια, αφού κάπως πρέπει να ζήσουν -ως νεκροί άνθρωποι που έχουν γίνει βρικόλακες. Τι πίνουν στην πραγματικότητα;

Η συνταγή για το αίμα του The Vampire Diaries

Όπως έχει αποκαλύψει ο “Ντέιμον”, στα χρόνια που διήρκεσαν τα γυρίσματα, υπήρχαν πέντε διαφορετικοί τύποι ψεύτικου αίματος, που ήταν βρώσιμοι, ασφαλείς προς κατανάλωση και οι λεκέδες δεν “έμεναν”. Ένα είχε χυμό από βιολογικά κεράσι, άλλο σιρόπι καλαμποκιού και εκχύλισμα μέντας.

Πιο συγκεκριμένα, η συνταγή που χρησιμοποιείται για εύκολη, οικονομική και αποτελεσματική τηλεοπτική αιμορραγία και ασφαλής σε περίπτωση κατάποσης, έχει 1 μέρος σιροπιού σοκολάτας που ανακατεύεται με 2 μέρη σιροπιού καλαμποκιού. Έπειτα, προσθέτουμε κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής σταδιακά μέχρι το επιθυμητό χρώμα.

Στο Χόλιγουντ επιστρατεύεται συνήθως η Dick Smith’s Cinematic Formula (από την εποχή του Εξορκιστή και του Taxi Driver με τον Πατσίνο), που έχει 1 λίτρο διαφανές σιρόπι καλαμποκιού, 250 ml νερό, 1 κουταλάκι του γλυκού οξείδιο του ψευδαργύρου (για πήξιμο), 1 κουταλάκι του γλυκού μεθυλοπαραμπέν (συντηρητικό), 6 κουταλάκια του γλυκού κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής σε σκόνη και μερικές φορές, λίγες σταγόνες μπλε χρώμα ζαχαροπλαστικής -για ενίσχυση του χρώματος.

Η συγκεκριμένη φόρμουλα εξισορροπεί την υφή, τη γυαλάδα και τον ρεαλισμό, που χρησιμοποιείται σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές. Επειδή ορισμένα συστατικά είναι τοξικά, χρησιμοποιείται με προσοχή γύρω από ευαίσθητες περιοχές.

Ο υπεύθυνος για τα σπέσιαλ εφέ του σίριαλ, έχει πει πως η δική του συνταγή ήταν βασισμένη στο σιρόπι καλαμποκιού «προσθέτω χρώματα ζαχαροπλαστικής, λίγο αλάτι ως συντηρητικό και εκχύλισμα μέντας, για να λίγο πιο γευστικό».

Επειδή όμως, δεν έβγαινε εύκολα από τα ρούχα, όλοι έκαναν αγώνα για να μην φτάσει αυτό το “αίμα” σε σημεία που δεν έπρεπε.