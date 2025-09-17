“Το Σόι Σου”: Τι είπε ο Μελέτης Ηλίας για την επιστροφή της σειράς

Για την έναρξη των γυρισμάτων της σειράς “Το Σόι Σου” και τις αλλαγές που θα δούμε κατά την επιστροφή της αγαπημένης σειράς μίλησε ο Μελέτης Ηλίας.

Η έναρξη των γυρισμάτων της σειράς «Το Σόι Σου» είναι γεγονός και το τηλεοπτικό κοινό αναμένει με αγωνία την επιστροφή της σειράς που αγαπήθηκε όσο λίγες στην ελληνική τηλεόραση. Μιλώντας στο Breakfast@star, ο Μελέτης Ηλίας, ο τηλεοπτικός “Σάββας”, αναφέρθηκε στις αλλαγές και σε όσα θα δούμε στη νέα σεζόν.

«Για μένα δεν είναι γύρισμα, είναι επιστροφή στο πατρικό σπίτι. Είμαι πολύ τυχερός που έχω τη δυνατότητα να δουλεύω με ανθρώπους που αγαπάω. Έγινε χθες και η φωτογράφιση για το Σόι, πήγε πολύ καλά. Έχουν περάσει τα χρόνια, το 2014 ξεκινήσαμε και τώρα έχουμε 2025. Αυτή τη φορά θα βασιστούμε στην εμπειρία, γιατί στη φάτσα έχουμε μεγαλώσει λίγο», είπε αρχικά ο Μελέτης Ηλίας.

«Τα σκηνικά θα είναι ίδια. Θα μας δείτε να επιστρέφουμε σπίτι μας από τη Θεσσαλονίκη. Βγάζω το καπέλο στους νέους σεναριογράφους, γιατί έπιασαν την οικογενειακή θαλπωρή. Θα δούμε νέες προσθήκες, τα κορίτσια μεγάλωσαν, θα αρχίσουν να έχουν αγόρια… Ήταν τέτοια η λαχτάρα και η προσμονή γι’ αυτή τη σειρά που ήταν σαν να γυρίζεις σπίτι», δήλωσε στη συνέχεια ο Μελέτης Ηλίας.