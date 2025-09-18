Το spoiler του Γιώργου Γιαννόπουλου για την επιστροφή της σειράς “Το Σόι σου”

«Δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή, θα μας δείτε έξι χρόνια μετά» είπε ο Γιώργος Γιαννόπουλος για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της σειράς “Το σόι σου”.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, μιλώντας για την επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου» έξι χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου, ανέφερε πως δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην πλοκή και τους χαρακτήρες.

Σε δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» ανέφερε πως οι τηλεθεατές αναμένεται να παρακολουθήσουν τη ζωή των ηρώων στο σήμερα.

Όσο για τον χαρακτήρα του «Βαγγέλη Χαμπέα» που υποδύεται εκείνος, ο Γιώργος Γιαννόπουλος είπε: «Είμαι χαρούμενος που πέρασαν τα χρόνια και διπλά χαρούμενος γιατί ξαναγυρίζουμε στο “Σόι”. Έχουμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας, γι’ αυτό είπαμε αμέσως το “ναι”. Δεν θα δούμε καμία αλλαγή, θα μας δείτε έξι χρόνια μετά, το πώς μεγάλωσε η οικογένεια. Θα δείτε όλα αυτά που συμβαίνουν στις οικογένειες. Ο Χαμπέας δεν έχει βγει σε σύνταξη, έχει δώσει τα χασάπικα στον γαμπρό του και στον γιο του».