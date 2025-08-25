Τζέρι Άντλερ: Πέθανε ο “Χες” της θρυλικής σειράς “The Sopranos”

Ο Τζέρι Άντλερ, ο ηθοποιός που αγαπήθηκε ως “Χες” στη θρυλική σειρά The Sopranos, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο ηθοποιός «έφυγε ήσυχα στον ύπνο του» το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποί του εκ μέρους της οικογένειας.

Παρότι έγινε διάσημος στη μικρή οθόνη, ο Άντλερ δεν ξεκίνησε να παίζει μέχρι τις αρχές της δεκαετίας των 60, καθώς ετοιμαζόταν να αποσυρθεί έπειτα από μια λαμπρή καριέρα στα παρασκήνια του Μπρόντγουεϊ.

Ο βετεράνος του θεάτρου συνεργάστηκε με αστέρες όπως η Τζούλι Άντριους, η Άντζελα Λάνσμπερι και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, σε μια πορεία που κράτησε πάνω από τρεις δεκαετίες.

Από το παρασκήνιο του Μπρόντγουεϊ στη σκηνή

Ο Άντλερ εργάστηκε ως υπεύθυνος σκηνής, επιβλέπων και σκηνοθέτης σε περισσότερες από 50 παραγωγές του Μπρόντγουεϊ. Το πρώτο του επαγγελματικό βήμα το έκανε χάρη στον πατέρα του, που επίσης δούλευε στον χώρο, όταν ο Άντλερ ήταν ακόμη φοιτητής.

Υπήρξε υπεύθυνος σκηνής στην πρωτότυπη παραγωγή του My Fair Lady το 1956 με την τότε 20χρονη Τζούλι Άντριους, αλλά και στο Coco του 1969, όπου η Κάθριν Χέπμπορν υποδύθηκε την ιδρύτρια του οίκου Chanel.

Αργότερα επέβλεψε την πρώτη παραγωγή του λατρεμένου μιούζικαλ Annie το 1977 και του Camelot το 1980, με πρωταγωνιστή τον Ρίτσαρντ Μπάρτον.

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε τη δεκαετία του ’80 και στις αρχές του ’90 ως υπεύθυνος σκηνής σε αρκετές παραγωγές, μεταξύ των οποίων και βραδιές απονομής των βραβείων Tony.

Όπως γράφει το BBC, η στροφή του στην υποκριτική έγινε τυχαία, λίγο πριν αποσυρθεί, όταν το 1992 ένας φίλος του τηλεφώνησε για να τον καλέσει να συμμετάσχει στην ταινία The Public Eye. Ακολούθησαν ρόλοι στο Manhattan Murder Mystery (1993) και στο Getting Away with Murder (1996).

Ο “Χες” των Sopranos

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε με το HBO και τους Sopranos, όπου υποδύθηκε τον έμπιστο σύμβουλο του Τόνι Σοπράνο (Τζέιμς Γκαντολφίνι) και παλιό φίλο του πατέρα του.

Αργότερα συμμετείχε στις σειρές The Good Wife και The Good Fight ως ο εκκεντρικός δικηγόρος Χάουαρντ Λάιμαν, ενώ στο Rescue Me ενσάρκωσε τον αρχηγό πυροσβεστικού σταθμού Σίντνεϊ Φάινμπεργκ.

Άλλοι χαρακτηριστικοί ρόλοι ήταν του ραβίνου Άλαν Σούλμαν στο Northern Exposure και του επιστάτη κτηρίου κ. Γουίκερ στο Mad About You. Εμφανίστηκε επίσης σε εμβληματικές σειρές όπως το Curb Your Enthusiasm και το The West Wing.

Ο Άντλερ επέστρεψε στο Μπρόντγουεϊ, αυτή τη φορά πάνω στη σκηνή, αρχικά με το έργο Taller than a Dwarf το 2000 και αργότερα με το Fish in the Dark του 2015, ολοκληρώνοντας έτσι έναν κύκλο που ξεκίνησε από τα παρασκήνια και κατέληξε στην υποκριτική.