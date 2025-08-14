Wednesday: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του φινάλε της δεύτερης σεζόν και κρύβει μια μεγάλη έκπληξη

Μια γεύση από τα τελευταία πολυαναμενόμενα επεισόδια της δεύτερης σεζόν του Wednesday δίνει το πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε.

Ένα πολύ γνώριμο πρόσωπο επιστρέφει στα τελευταία επεισόδια της δεύτερης σεζόν του Wednesday του Netflix.

Στο πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε σήμερα Πέμπτη (14/8), η Gwendoline Christie επιστρέφει ως η Λαρίσα Γουίμς, η οποία στην πρώτη σεζόν ήταν η διευθύντρια της Ακαδημίας Nevermore.

Ο χαρακτήρας της σκοτώθηκε στο φινάλε της πρώτης σεζόν, αλλά τώρα η Γουίμς επιστρέφει για να λειτουργήσει ως ο ενοχλητικός «πνευματικός οδηγός» της Wednesday, τον οποίο μόνο εκείνη μπορεί να δει (η Wednesday, εύλογα, φαίνεται αρκετά ξαφνιασμένη από αυτή την εξέλιξη).

Από το τρέιλερ απουσιάζει όμως η Lady Gaga, η οποία θα υποδυθεί έναν ακόμη άγνωστο ρόλο στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Wednesday: Το τρέιλερ του φινάλε της σεζόν

Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της νέας σεζόν κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στα πιο δημοφιλή προγράμματα του Netflix, με 50 εκατομμύρια θεάσεις παγκοσμίως — νούμερα αντίστοιχα με την τεράστια επιτυχία της πρώτης σεζόν πριν από δύο χρόνια.

Το δεύτερο μισό της σεζόν θα κυκλοφορήσει στις 3 Σεπτεμβρίου.

Η επιτυχημένη σειρά με πρωταγωνίστρια την Jenna Ortega αποτέλεσε πρόσφατα θέμα εξωφύλλου στο Hollywood Reporter, όπου η σταρ μίλησε για τη νέα σεζόν και τη δημιουργική της συνεργασία με τον σκηνοθέτη Tim Burton.

«Το Netflix έχει πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη αυτή τη φορά», είπε. «Έτσι μπορέσαμε να κάνουμε πράγματα σε μεγαλύτερη κλίμακα και να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο σε κάποιες σκηνές. Υπάρχουν επίσης πολλά νέα μέλη στο καστ, όπως ο Steve Buscemi και η Billie Piper, και το να παίζεις μαζί τους σε μια σκηνή σε ωθεί να πας πιο μακριά, γιατί είναι τόσο ταλαντούχοι».