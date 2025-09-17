Βάρη: Στα Βλάχικα η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας

Δείπνησαν στα Βλάχικα η διεθνής τραγουδίστρια και ο παρουσιαστής. Η Νάνα Μούσχουρη πηγαίνει πάντα εκεί όταν βρίσκεται στην Ελλάδα.

Στα Βλάχικα της Βάρης έφαγαν το βράδυ της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας.

Όπως έγραψε ο επί χρόνια στενός συνεργάτης της διεθνούς τραγουδίστριας, Γιάννης Κουτράκης, σε ανάρτησή του στα social media, η Νάνα Μούσχουρη πηγαίνει στα Βλάχικα κάθε φορά που βρίσκεται στην Αθήνα. «Δεν είναι μια απλή συνήθεια τελικά, είναι ένα έθιμο και το τηρεί με την ευλάβεια που του αρμόζει» γράφει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Γιάννη Κουτράκη:

Στα Βλάχικα της Βάρης με την Νάνα και τον Νίκο.

Η Νάνα Μούσχουρη στα 91 της παραμένει σταθερή και πιστή, κάθε φορά που επιστρέφει στην Αθήνα πηγαίνει πάντα στα Βλάχικα. Δεν είναι μια απλή συνήθεια τελικά, είναι ένα έθιμο και το τηρεί με την ευλάβεια που του αρμόζει.

Χθες στην παρέα ήταν και ο αγαπημένος της φίλος ο Νίκος Αλιάγας. Μιλήσαμε για το μέλλον κάναμε σχέδια, μιλήσαμε και για το παρελθόν, ο Μάνος, ο Γκάτσος, ο Ξαρχάκος, ο Μίμης ο Φασιανός, ο Quincy, o Dylan, o Leonard.

Το κλείσαμε το μαγαζί.

Η Νάνα και ο Νίκος πουλιά αποδημητικά, φεύγουν επιστρέφουν, μια ζωή στην ίδια διαδρομή. Aιώνες συμβαίνει αυτό με τους Έλληνες. H πατρίδα τους ομως είναι μια Ελλάδα που έχουν στην καρδιά και στην ψυχή τους ως κάτι ιερό που το πρεσβεύουν με πάθος, σεβασμό και ανιδιοτέλεια.

Οσοι ζουν εκτός συνόρων κάνουν ακριβώς το ίδιο, από τον παλιότερο μέχρι τον πιο νέο.

Νυν και αεί.»