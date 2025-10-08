Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου στον ρόλο του Άλμπους Ντάμπλντορ

Έτοιμος να υποδυθεί τον Αλμπους Ντάμπλντορ φαίνεται να είναι ο Τζον Λίθγκοου στην νέα σειρά Χάρι Πότερ.

Τα γυρίσματα της νέας σειράς Χάρι Πότερ της HBO έχουν αρχίσει ήδη να πραγματοποιούνται στην Κορνουάλη της Αγγλίας και όπως όλα δείχνουν ο ηθοποιός Τζον Λίθγκοου (John Lithgow), γνωστός από την επιτυχημένη σειρά “The Crown”, έχει δώσει στον Αλμπους Ντάμπλντορ σάρκα και όστα.

Με μακριά γενειάδα, σκούρα μπλε ρόμπα και τα χαρακτηριστικά γυαλιά, η εμφάνισή του θυμίζει έντονα την εικόνα του Ντάμπλντορ όπως αυτή περιγράφεται στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Από τις μέχρι τώρα φωτογραφίες παρατηρούμε πως η σκηνή που γυρίζεται φαίνεται να διαδραματίζεται σε παραλία, κάτι που δεν υπάρχει στην πρώτη ταινία ή το βιβλίο, της Φιλοσοφικής Λίθου.

Ο Λίθγκοου μάλιστα φάνηκε να διαβάζει από κάρτες με λατινικά, υπονοώντας πως ίσως πρόκειται για κάποια σκηνή ξορκιού.

Οι φανς έχουν αρχίσει ήδη να συζητούν τα πιθανά σενάρια για τα γυρίσματα του Τζον ως Ντάμπλντορ, εικάζοντας ότι η σκηνή μπορεί να δείχνει τον Ντάμπλντορ να βοηθά τον Χάγκριντ να εντοπίσει τον Χάρι στο απομονωμένο “καλύβι στον βράχο”, όπου είχαν καταφύγει οι Ντάρσλι για να ξεφύγουν από τα γράμματα του Χόγκουαρτς.

Άλλοι βέβαια, υποθέτουν πως γυρίζονται σκηνές για μελλοντικές σεζόν, κάτι που ίσως θεωρείται αρκετά πρόωρο.

Ο Τζον Λίθγκοου είχε αποκαλύψει ότι κάθε κύκλος της σειράς θα καλύπτει ένα μόνο από τα επτά βιβλία. “Ο Ντάμπλντορ είναι σαν ένα “υπερόπλο” παρεμβαίνει σπάνια, οπότε δεν θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικός ρόλος”, είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τότε είχε παραδεχτεί ότι η πρόταση για το ρόλο ήρθε ξαφνικά, ενώ βρισκόταν στο Φεστιβάλ του Σάντανς.

“Ήταν μια δύσκολη απόφαση γιατί πιθανόν να με καθορίσει στα τελευταία χρόνια της καριέρας μου. Αλλά είμαι ενθουσιασμένος. Υπέροχοι δημιουργοί επαναφέρουν τον κόσμο του Χάρι Πότερ”, είπε.

“Θα είμαι 87 όταν τελειώσουν τα γυρίσματα, αλλά είπα το “ναι””, κατέληξε με χιούμορ, ενώ προκειμένου να προετοιμαστεί για τον ρόλο, άρχισε να διαβάζει για πρώτη φορά τα βιβλία της Ρόουλινγκ.

Το σενάριο και η παραγωγή της σειράς “ανήκει” στη Φραντσέσκα Γκαρντίνερ.

Παράλληλα, ο Μαρκ Μάιλοντ θα σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδια και θα αναλάβει εκτελεστική παραγωγή. Η σειρά παράγεται από την Brontë Film and TV και την Warner Bros. Television για το HBO.

Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι επίσης η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, ο Νιλ Μπλερ, η Ρουθ Κένλεϊ-Λετς και ο Ντέιβιντ Χέιμαν της Heyday Films.

Στο καστ της νέας σειράς “Χάρι Πότερ”, μαζί με τους βασικούς πρωταγωνιστές, θα συμμετάσχουν και αρκετοί νεαροί ηθοποιοί στους ρόλους των γνωστών μαθητών του Χόγκουαρτς. Ο Λοξ Πρατ θα ενσαρκώσει τον Ντράκο Μαλφόι, ενώ ο Ρόρι Γουίλμοτ αναλαμβάνει τον ρόλο του Νέβιλ Λόνγκμποτομ. Οι δίδυμοι Τρίσταν και Γκάμπριελ Χάρλαντ θα υποδυθούν τους Φρεντ και Τζορτζ Ουέσλι αντίστοιχα, με τον Ρουάρι Σπούνερ στον ρόλο του Πέρσι Ουέσλι και την Γκρέισι Κόκραν ως Τζίνι Ουέσλι.

Τον Σίμους Φίνιγκαν θα υποδυθεί ο Λίο Έαρλι, ενώ η Αλεσία Λεόνι θα εμφανιστεί ως Παρβάτι Πατιλ και η Σιένα Μούσα ως Λαβέντερ Μπράουν. Στον ρόλο του Ντάντλι Ντάρσλι θα δούμε τον Άμος Κίτσον, τον Ντιν Τόμας θα υποδυθεί ο Ελάιτζα Όσιν, ενώ οι Φιν Στίβενς και Ουίλιαμ Νας θα εμφανιστούν ως Βίνσεντ Κραμπ και Γκρέγκορι Γκόιλ αντίστοιχα.

Το ενήλικο καστ περιλαμβάνει τον Τζον Λίθγκοου στον ρόλο του Άλμπους Ντάμπλντορ, την Τζάνετ ΜακΤίερ ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ και τον Πάαπα Εσίεντου ως Σέβερους Σνέιπ. Ο Νικ Φροστ θα υποδυθεί τον Ρούμπεους Χάγκριντ, ενώ στον ρόλο του Κουίρινους Κουίρελ θα εμφανιστεί ο Λουκ Θάλον. Τη Ρολάντα Χουτς θα ενσαρκώσει η Λουίζ Μπριλι, τον Άργκους Φιλτς ο Πολ Γουάιτχαουζ, ενώ η Σιρίν Σάμπα αναλαμβάνει τον ρόλο της Πομόνα Σπράουτ. Ο Ρίτσαρντ Ντέρντεν θα υποδυθεί τον καθηγητή Κάθμπερτ Μπινς, η Μπρίντ Μπρέναν την Πόπι Πόμφρι και ο Γουόργουικ Ντέιβις τον Φίλιους Φλίτγουικ.

Στο ευρύτερο καστ συγκαταλέγονται και οι Κάθριν Πάρκινσον ως Μόλι Ουέσλι, Τζόνι Φλιν ως Λούσιους Μαλφόι, Μπελ Πόουλι ως Πετούνια Ντάρσλι, Ντάνιελ Ρίγκμπι ως Βέρνον Ντάρσλι, Άντον Λέσερ ως ο θρυλικός ραβδωματοποιός Γκάρικ Ολιβάντερ, Μπέρτι Κάρβελ ως Κορνήλιος Φατζ και Λι Γκιλ στον ρόλο του Γκρίφοουκ.