CEO Clubs Greece Forum Αναλύοντας τις κρυφές πτυχές της μετασχηματιστικής ηγεσίας στο σύγχρονο Ελληνικό επιχειρείν

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος το εαρινό Forum του CEO Clubs Greece, το οποίο έλαβε χώρα στις 20 Μάϊου στον φωτεινό χώρο του Asteria Domus υπό τον τίτλο «Transformational Journeys: The Good, the Bad, and the Ugly”, παρουσία άνω των 300 Ελλήνων CEOs,επιχειρηματιών και των διοικητικών τους ομάδων. Το Forum αυτό είναι το 33ο από την έναρξη λειτουργίας του οργανισμού, και αποτελεί μέρος μίας μακράς παράδοσης και σημείο αναφοράς στο Ελληνικό επιχειρείν, καθώς τα Forum του Club διερευνούν τις πλέον σημαντικότερες θεματικές στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, συνδυάζοντας μοναδικά την παρουσιαζόμενη θεωρητική προσέγγιση με την πρακτική εμπειρία των συμμετεχόντων.

Το φετινό εαρινό Forum ανέλυσε την έννοια του μετασχηματισμού (transformation) σε επίπεδο ατόμων, οργανισμών και κοινωνικού συνόλου, συσχετίζοντας, με τη βοήθεια πέντε εμπνευσμένων ομιλητών, ο καθένας thought-leader στον τομέα του, θέσεις, σκέψεις, και πρακτικές από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Σε μία εποχή όπου η ταχύτητα των εξελίξεων ξεπερνά κατά πολύ τον ρυθμό προσαρμοστικότητας που μπορούμε ως είδος να ακολουθήσουμε, καλούμαστε να σπάσουμε το φράγμα της παραδοσιακής διαδικασίας αλλαγής και να εισέλθουμε σε μία δίνη μετασχηματισμού, παραμερίζοντας με θάρρος αυτό το οποίο είχαμε «σχηματίσει» μέχρι σήμερα, «μετα-σχηματίζοντας» την ύπαρξή μας στηριζόμενοι αποκλειστικά στο όραμα και τις αξίες μας, χωρίς την προστασία των δικλείδων ασφαλείας που είχαμε συνηθίσει μέχρι πρότινος. Η πολυπλοκότητα της θεματικής αυτής είναι τέτοια που, αν και συχνά αναφέρεται στη σύγχρονη επιχειρηματική βιβλιογραφία και αρθρογραφία ως buzzword και αναπόφευκτη διαδικασία, σπανίως αναλύεται διεξοδικά και πολύπλευρα, γι’ αυτό και το συγκεκριμένο Forum αποτέλεσε πρωτοφανή πρωτοπορία τόσο σε Ελληνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πρόγραμμα του Forum στηρίχθηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ακολούθησε μία επιχειρηματική προσέγγιση της θεματικής με τη βοήθεια της Sevasti Wong, Global Transformational Change Lead της Accenture, η οποία ανέλυσε το πώς μπορεί ο ηγέτης να ξεκλειδώσει τη δυναμική της μετασχηματιστικής ηγεσίας (transformational leadership), και του Dr Φίλιου Ανδρέου, Deputy CEO του BTS Group, ο οποίος εστίασε στη σημασία της εταιρικής κουλτούρας ως επιταχυντή του μετασχηματισμού.

Το δεύτερο μέρος αποτέλεσε και τη σημαντικότερη καινοτομία του Forum, καθώς εξερεύνησε από επιχειρηματική, φιλοσοφική, και θεολογική οπτική την πρόκληση που φέρει η τεχνολογία σήμερα, ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη (AI και gen AI), ο σημαντικότερος δηλαδή και πλέον πρωτοφανής στην ανθρώπινη ιστορία καταλύτης των αλλαγών που βιώνουμε. Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Πατεράκης, Deputy CEO του ομίλου ΔΕΗ (PPC Group), ανέλυσε τη χρήση του AI ως καταλύτη ανάπτυξης και καινοτομίας, ο φιλόσοφος Θεοφάνης Τάσης κάλεσε τους συμμετέχοντες να συνδέσουν τον ψηφιακό ανθρωπισμό με την Τεχνητή Πραγματικότητα, και τέλος, ο Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, συνέδεσε την τεχνητή νοημοσύνη με τη θεολογία, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες σε μία επανεξέταση και αναδιαμόρφωση πιστεύω και ηθικών ιδεολογιών στη νέα εποχή.

«Στόχος του Forum αυτού ήταν η διερεύνηση των «κρυφών» πτυχών του leadership transformation, της διαδικασίας δηλαδή μετασχηματισμού της ηγεσίας,», αναφέρει η κυρία Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Η πολυπλοκότητα του θέματος ήταν πρόκληση για την ομάδα του οργανισμού μας, καθώς επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα έτσι ώστε να εμπνεύσουμε τους συμμετέχοντες όχι μόνο όσον αφορά στην παραδοσιακή επιχειρηματική σκέψη αλλά σε ένα διευρυμένο, ολιστικό επίπεδο, το οποίο θα αποτελέσει πραγματικό εφαλτήριο της αλματώδους αλλαγής που επιδιώκουμε. Στα Forum μας επιδιώκουμε να καινοτομούμε και να τολμάμε στην προσέγγιση των θεματικών και πιστεύω ότι με αυτό το Forum ξεπεράσαμε τον εαυτό μας – αν μου επιτραπεί η έκφραση – καθώς, συνδυάσαμε για πρώτη φορά σε business Forum τομείς σκέψης που δεν συνηθίζονται αλλά, τελικά, είναι πραγματικά απαραίτητες. Όπως επιβεβαιώνεται παγκοσμίως από όλους τους thought leaders που επιδιώκουν να αναλύσουν το θέμα του μετασχηματισμού, η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να στηριχθεί σε ένα προκαθορισμένο roadmap ούτε και να έχει προκαθορισμένα αποτελέσματα. Εν τέλει, εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο τον άνθρωπο-ηγέτη, ο οποίος πρέπει να μετασχηματίσει πρώτα τον εαυτό του πριν διευρύνει τη διαδικασία στην ομάδα και τον οργανισμό του. Το βάρος πέφτει στην πυξίδα μας, δηλαδή στη νοοτροπία, τις αξίες και τους στόχους μας, ενώ αποδεικνύεται ότι το ανθρώπινο στοιχείο αποτελεί τον μεγαλύτερο αστάθμητο παράγοντα αλλά και τη μοναδική απάντηση στα ερωτήματα των καιρών μας. Πιστεύουμε ότι το τολμηρό εγχείρημά μας πέτυχε, καταρρίπτοντας ταμπού που χαρακτηρίζουν το transformational leadershsip στο Ελληνικό επιχειρείν, θέτοντας τις βάσεις για τη μετατροπή της θεωρίας σε πράξη, της διορατικότητας σε στρατηγική και της στρατηγικής σε αποτελέσματα, και ενδυναμώσαμε ακόμη περισσότερο την ενεργή μας κοινότητα η οποία συμμετέχει στη συν-δημιουργική διαδικασία μέσα από την οποία θα προκύψουν βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.»

