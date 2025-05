Culinary Journeys 2025: Ένα Γαστρονομικό Μωσαϊκό στο Daios Cove

Αποτίνοντας φόρο τιμής στην παγκόσμια και ελληνική γαστρονομική σκηνή, τα Culinary Journeys 2025 υποδέχονται εξέχοντες σεφ από πλέον αναγνωρισμένα εστιατόρια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η 7η οργάνωση του θεσμού φέρνει παγκόσμιους αστέρες της γαστρονομίας στην Κρήτη, έναν γαλαξία της διεθνούς και Ελληνικής γαστρονομικής σκηνής, όπως οι πολυβραβευμένοι Kei Kobayashi του Kei Restaurant στο Παρίσι βραβευμένο με τρία αστέρια Michelin, Ángel León του τριάστερου Aponiente στην ανδαλουσιανή πόλη Κάντιθ, Jean-Philippe Blondet του τριάστερου Alain Ducasse at The Dorchester στο Λονδίνο, Amaury Bouhours του Le Meurice με δύο αστέρια Michelin στο Παρίσι, Paco Méndez με ένα αστέρι στο εστιατόριό του COME στην Βαρκελώνη, Jean-Philippe Berens του εστιατορίου Ducasse sur Seine. Γιώργος Σαμοΐλης του Cantina στη Σίφνο, Γκίκας Ξενάκης του Aleria στην Αθήνα και Αγγελική Χαραμή από το Omnia Restaurant στο Kastelruth.

Κρήτη – 15 Μαΐου 2025

Στο κατώφλι της έβδομης χρονιάς τους, τα Culinary Journeys στο Daios Cove εξελίσσονται σε έναν πολυδιάστατο γαστρονομικό θεσμό που υφαίνει ένα πλούσιο μωσαϊκό πολιτισμών και γεύσεων. Με τη συμμετοχή κορυφαίων σεφ βραβευμένων με αστέρια Michelin από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η φετινή διοργάνωση αναδεικνύεται σε μια πραγματική γιορτή καινοτομίας και δημιουργικότητας που οδηγεί τους επισκέπτες σε μία συναρπαστική διαδρομή γευστικών εμπειριών.

Αποτίνοντας φόρο τιμής στην παγκόσμια και ελληνική γαστρονομική σκηνή, τα Culinary Journeys 2025 υποδέχονται εξέχοντες σεφ από πλέον αναγνωρισμένα εστιατόρια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι διακεκριμένοι αυτοί δημιουργοί θα μεταμορφώσουν τα εστιατόρια Ocean Restaurant και RHO του Daios Cove σε επίκεντρα γαστρονομικής έκφρασης, εμπλουτίζοντας την κουλτούρα του ξενοδοχείου με καινοτόμες προτάσεις εμπνευσμένες από τις σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας γαστρονομίας.

Οι διεθνείς σεφ που θα φιλοξενηθούν στα Culinary Journeys 2025 είναι ένα line up επιδραστικών και καινοτόμων δημιουργών της παγκόσμιας γαστρονομικής σκηνής, όπως οι πολυβραβευμένοι Kei Kobayashi του τριάστερου Kei Restaurant στο Παρίσι, Ángel León του τριάστερου Aponiente στην Κάντιθ, μια πρωτοποριακή φυσιογνωμία στην ισπανική γαστρονομία που διακρίνεται για τη βιώσιμη καινοτομία στην «κουζίνα της θάλασσας» που προβλήθηκε πρόσφατα στην σειρά Chef’s Table του Netflix, Jean-Philippe Blondet του τριάστερου Alain Ducasse at The Dorchester στο Λονδίνο που θα κάνει 4 hands με τον Amaury Bouhours του διάστερου Le Meurice στο Παρίσι, Paco Méndez με ένα αστέρι στο εστιατόριο του COME στην Βαρκελώνη, και Jean-Philippe Berens, σεφ στο εστιατόριο-αποκάλυψη Ducasse sur Seine που πήρε διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς στην διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων του Παρισιού το 2024.

Η συμμετοχή των κορυφαίων σεφ του Alain Ducasse στο Daios Cove αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς και στρατηγικής σχέσης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του πολυτελούς ξενοδοχείου και του παγκοσμίου φήμης oμίλου γαστρονομίας. Αυτή η εξαιρετική συνέργεια δεν αντικατοπτρίζει μόνο τη διαρκή δέσμευση και των δύο πλευρών στην αριστεία, αλλά ενισχύει τον κοινό τους όραμα για μια γαστρονομική εμπειρία που μεταμορφώνει το απλό γεύμα σε ταξίδι αισθήσεων. Η συνεργασία αυτή υπόσχεται να συνεχίσει να χαράσσει νέους δρόμους στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας και της υψηλής γαστρονομίας.

Η ελληνική γαστρονομία εκπροσωπείται επάξια από τους εμβληματικούς Γιώργο Σαμοΐλη του βραβευμένου Cantina στη Σίφνο που για τρίτη συνεχή χρονιά και μόνο στο Daios Cove, παρουσιάζουν ένα curated Omakase μενού 4 hands με τον Γκίκα Ξενάκη του διακεκριμένου εστιατορίου Aleria στην Αθήνα. Την Ελληνική συμμετοχή συμπληρώνει η Αγγελική Χαραμή του εστιατορίου Omnia στο Kastelruth, από τις πλέον καινοτόμες σεφ στην plant-based γαστρονομία. Και η συνεργασία αυτή στα Culinary Journeys δείχνει με τον πιο απτό τρόπο την φιλοσοφία του Daios Cove στο Wellness, συνδυάζοντας την ευημερία, την αρετή και την ηθική, και την ευδαιμονία σε μια ολιστική προσέγγιση για μια ζωή με νόημα και ποιότητα.

Οι Έλληνες σεφ θα εγκαινιάσουν και θα ολοκληρώσουν τον κύκλο των φετινών Culinary Journeys.