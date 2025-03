Η Mastercard χαρτογραφεί τη γυναικεία επιχειρηματικότητα παγκοσμίως – Για 3η χρονιά το πρόγραμμα “Master Your Own Business”

Με βάση τα ευρήματα της νέας παγκόσμιας έρευνας της Mastercard, που αναδεικνύει τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες της γυναικείας επιχειρηματικότητας, το “Master Your Own Business” επιστρέφει στην Ελλάδα για 3η χρονιά, εξοπλίζοντας τις γυναίκες με τα απαραίτητα εφόδια για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πράξη.

Η Mastercard επενδύει σταθερά στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προσφέροντας στις γυναίκες τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζονται για να πετύχουν. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, υλοποιεί το “Master Your Own Business”, ένα πρόγραμμα που στηρίζει ενεργά τις γυναίκες επιχειρηματίες και εκείνες που θέλουν να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

Σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, η Mastercard παρέχει 40 υποτροφίες, ενισχύοντας τις συμμετέχουσες στη δημιουργία και ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Το πρόγραμμα, διάρκειας 60 ωρών, είναι πλήρως ανανεωμένο και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Παρέχει πρακτικές δεξιότητες και σύγχρονα επιχειρηματικά εργαλεία, καλύπτοντας θεματικές όπως financial literacy, negotiation skills, networking, business mindset και corporate communication. Μέσα από μια ολιστική εκπαίδευση, οι συμμετέχουσες προετοιμάζονται ουσιαστικά για τις προκλήσεις του επιχειρηματικού κόσμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα υλοποιείται διαδικτυακά, μεταξύ 17:00 – 21:00, ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή των ωφελούμενων.

Η ανάγκη για στήριξη των γυναικών επιχειρηματιών είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα της Mastercard, που δημοσιεύτηκε ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, τέσσερις στις δέκα (40%) γυναίκες στην Ευρώπη έχουν σκεφτεί να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 46%, με τις γυναίκες της Gen Z (59%) να αποτελούν την πιο δυναμική γενιά.

Ωστόσο, η μετάβαση από τη φιλοδοξία στην πράξη δεν είναι εύκολη. Μία στις τρεις γυναίκες στην Ελλάδα (36%) διστάζει να κάνει το επόμενο βήμα, με βασικά εμπόδια την έλλειψη χρηματοδότησης (70%), την ανεπάρκεια εργαλείων και γνώσεων (26%) και την έλλειψη αυτοπεποίθησης (26%). Επιπλέον, οι οικογενειακές υποχρεώσεις συνεχίζουν να βαραίνουν δυσανάλογα τις γυναίκες, με 31% να δηλώνουν ότι αποτελούν τροχοπέδη για την επιχειρηματική τους πορεία.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης “Master Your Own Business” έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας στις γυναίκες τα εργαλεία, τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση για να κάνουν το επόμενο βήμα με σιγουριά.

Οι αιτήσεις για το “Master Your Own Business” έχουν ξεκινήσει. Δείτε περισσότερες πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή έως τις 28 Μαρτίου 2025 πατώντας εδώ!

Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Στη Mastercard, πιστεύουμε στη δύναμη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και τη στηρίζουμε έμπρακτα. Ειδικότερα για τη χώρα μας με το Master Your Own Business, μια πρωτοβουλία που υλοποιούμε εδώ και χρόνια σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, επενδύουμε στη γνώση, την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες των γυναικών, βοηθώντας τες να ξεπεράσουν εμπόδια και να δημιουργήσουν το δικό τους επιχειρηματικό μέλλον.»

H Μαρίνα Γρυλλάκη, Director του τμήματος Executive Development στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece ανέφερε πως: «Η συνεργασία του Alba με την Mastercard στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Master Your Own Business, που μετρά ήδη τρία χρόνια επιτυχούς πορείας και πάνω από 65 αποφοίτους, εξελίσσεται και επεκτείνεται. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει διευρυμένη θεματολογία, με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της απόκτησης σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα οδηγήσουν τόσο τις ίδιες όσο και τις επιχειρήσεις τους στην ανάπτυξη και επιτυχία. Παράλληλα, προάγει και αναδεικνύει την ανάπτυξη δικτύων γνώσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ως καθοριστικό παράγοντα για την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.»

*Η έρευνα διεξήχθη για λογαριασμό της Mastercard από την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών Opinium. Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μεταξύ 16 Δεκεμβρίου 2024 και 3 Ιανουαρίου 2025, με τη συμμετοχή ατόμων από 41 χώρες σε Βόρεια και Λατινική Αμερική, Ασία-Ειρηνικό, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.