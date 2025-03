Το Olympian Village στα Greek Hotel of the Year 2025

Το Olympian Village, του Ομίλου Aldemar Resorts, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την κατάκτηση του ασημένιου Βραβείου στην κατηγορία Best Destination Resort στα βραβεία Greek Hotel of the Year 2025, που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στο Μουσείο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, στην Αθήνα.