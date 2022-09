Τα πρώτα βήματα του Predator στην Αθήνα και η "γκουρού" των οφσόρ

Τα πρώτα βήματα του λογισμικού κατασκοπείας Predator στην Αθήνα φωτίζει μία αστική αγωγή για οικονομικές διαφορές, η οποία κατατέθηκε σε ανύποπτο χρόνο στο Ισραήλ. Το δικόγραφο στρέφεται κατά του Tal Dilian, του ιδρυτή της εταιρείας Intellexa που έχει έδρα και στην Ελλάδα και εμπορεύεται το λογισμικό κατασκοπείας Predator. Σε βάρος του είχε κινηθεί νομικά ένας πρώην συνεταίρος του στις εταιρείες που έφτιαχνε ο Dilian σε διάφορες χώρες. Δεν είναι σαφές αν η δικαστική κόντρα επιλύθηκε συμβιβαστικά, ωστόσο η αγωγή, που είδε το Magazine, φωτίζει την αρχική περίοδο εγκατάστασης της Intellexa στην Αθήνα. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι η «μαύρη τρύπα» για την παράνομη εξαγωγή λογισμικών κατασκοπείας.

Το Predator, με το οποίο μολύνθηκε το κινητό του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη κι επιχειρήθηκε το ίδιο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δημιούργησε το 2017 η Cytrox , μια μικρή start-up στη Βόρεια Μακεδονία. Έναν χρόνο αργότερα, η εταιρεία πουλήθηκε στη WiSpear του Dilian, ο οποίος είχε υπάρξει στέλεχος μιας επίλεκτης ομάδας τεχνολογίας που υπάγεται στις μυστικές υπηρεσίες του ισραηλινού στρατού – πριν παραιτηθεί και αρχίσει να στήνει εταιρείες σε όλον τον κόσμο. Ο ίδιος ήταν συνιδρυτής της Intellexa , η οποία εμπορεύεται σήμερα το Predator. Η Intellexa αρχικά ιδρύθηκε στην Κύπρο, για να ανοίξει μετέπειτα γραφεία στην Ελλάδα (Intellexa S.A.) και την Ιρλανδία (Intellexa Ltd).

Η «ελληνική» Intellexa συστάθηκε στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2020. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, στο τμήμα αστικών διαφορών στο δικαστήριο του Τελ Αβίβ υποβάλλεται μία αγωγή από τον A.R. πρώην στενό συνεργάτη του Dilian. Η αγωγή στρέφεται συνολικά κατά οκτώ εταιρειών και προσώπων, από τα οποία ζητείται αποζημίωση 8 εκατ. σεκέλ (περίπου 2,4 εκατ. ευρώ). Ο ενάγων υποστηρίζει ότι ο Dilian, ο οποίος περιγράφεται ως «πολύχρωμη προσωπικότητα», και άλλα στελέχη ενός πλέγματος εταιρειών που αποκαλεί «πυραμίδα», είχαν προχωρήσει το καλοκαίρι του 2020 σε δύο τεχνητές συναλλαγές, με αποτέλεσμα να μειώσουν τη συμμετοχή του στις εταιρείες, από το 4,055% στο 0,4055%.

Η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ

Το ενδιαφέρον είναι το σημείο της αγωγής όπου ο A.R. περιγράφει ότι η ίδια δομή πυραμίδας εταιρειών, εκτός από τη μεταφορά και απόκρυψη κεφαλαίων μέσω «αχυρανθρώπων» σε διάφορες χώρες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για την παράκαμψη των κανονισμών ασφαλείας που ισχύουν για τις εξαγωγές προϊόντων σε διάφορες χώρες, εν προκειμένω λογισμικών κατασκοπείας. Ο πρώην στενός συνεργάτης του Dilian γράφει ότι χώρες στις οποίες το δίκτυο έχει ιδρύσει εταιρείες είναι το Ισραήλ, η Κύπρος, η Ελβετία, η Μάλτα, η Ιρλανδία, η Βόρεια Μακεδονία, οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι και «εξ όσων γνωρίζω επίσης η Ελλάδα, η Ιταλία, η Τσεχία και η Ισπανία».

Στο μεταξύ, η εταιρεία στην Αθήνα κάνει προσλήψεις κι εμφανίζει εμπορική δραστηριότητα. Μετά τον σάλο της υπόθεσης των υποκλοπών, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) ερεύνησε την Intellexa, χωρίς όμως να βρει οποιαδήποτε σύνδεση του Predator με τις ελληνικές υπηρεσίας ασφαλείας Από το πόρισμα της ΕΑΔ, που είδε το Magazine, προκύπτει ότι οι ελεγκτές πήγαν στα γραφεία μετά από ραντεβού και συνάντησαν λογιστές και δικηγόρους. Δεν φαίνεται να ερεύνησαν ενδιάμεσες εταιρείες κι επίσης εκείνες που είναι άλλης δικαιοδοσίας (π.χ. κυπριακής ή ιρλανδικής). Τέτοιες εταιρείες, όμως, συνηθίζεται να δημιουργούνται σε τρίτες χώρες, ώστε να παρακαμπτεται ο σκόπελος της κρατικής έγκρισης που απαιτείται στις πωλήσεις λογισμικών παρακολούθησης - είτε στη χώρα του παραγωγού είτε στη χώρα του πελάτη.

Σε αυτό, η αγωγή στο Ισραήλ κατά του Dilian είναι περισσότερο αποκαλυπτική. Κι αυτό διότι στο δικόγραφο περιλαμβάνεται ένα γράφημα, στο οποίο αποτυπώνεται το πλέγμα των συνδεδεμένων εταιρειών. Ειδικότερα, η Intellexa φέρεται να συνδέεται διαδοχικά με τη Thalestris Ltd και τη Miros Development Group INC. Οι δύο τελευταίες ανήκουν στη μητρική Aliada Group INC. Σε βάρος όλων των παραπάνω στρέφεται η ίδια αγωγή του πρώην στενού συνεργάτη του Dilian.

Η "ΓΚΟΥΡΟΥ" ΤΩΝ ΟΦΣΟΡ

Το μακρινό 2013 το περιοδικό Gold στην Κύπρο έκανε ένα ιλουστρασιόν αφιέρωμα στις 50 πιο ισχυρές γυναίκες στον κόσμο των επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών που φωτογραφήθηκαν για το αφιέρωμα ήταν η Σάρα Χ. με διεύθυνση μόνιμης κατοικίας στη Λεμεσό. «Οι επιχειρήσεις θα είναι πάντα ζήτημα ανθρώπινων σχέσεων και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα διαφορετικά από τους άντρες», είπε η ίδια στο περιοδικό. Η Σάρα Χ. είναι ο άνθρωπος που έστησε την Intellexa στην Ελλάδα και από τον Ιούνιο του 2021 έως σήμερα εμφανίζεται στο ελληνικό μητρώο επιχειρήσεων ως σύμβουλος-διαχειρίστρια της εταιρείας. Στην αγωγή, η Σάρα αναφέρεται ως διαχειρίστρια πολλών ακόμη από τις εταιρείας της «πυραμίδας» κι επίσης ως σύντροφός του Dilian.

«Η Σάρα είναι νομικός και είναι η γκουρού των οφσόρ» είπε στο Magazine πηγή που γνωρίζει καλά τον κόσμο των οφσόρ και δέχτηκε να μιλήσει ανώνυμα. Στο αφιέρωμα για τις 50 πιο ισχυρές γυναίκες, η ίδια αναφερόταν ως στέλεχος στο γραφείο της Trident Trust Company στην Κύπρο. Την Trident Trust συναντάμε στη μεγάλη διαρροή των Pandora Papers. Η διεθνής κοινοπραξία δημοσιογράφων ICIJ που χειρίστηκε τη διαρροή, περιγράφει την Trident Trust ως έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους οφσόρ υπηρεσιών στον κόσμο, με 900 εργαζόμενους, οι οποίοι ειδικεύονται στην ενσωμάτωση εταιρειών και τη διαχείριση καταπιστευμάτων.

«Η Σάρα φαίνεται ότι γνωρίστηκε με τον Dilian προ δεκαετίας όταν εκείνος λειτουργούσε την Circles, η οποία αργότερα, μέσω διαφόρων οφσόρ, μετείχε στην NSO που εμπορεύεται το λογισμικό κατασκοπείας Pegasus. Αργότερα, όταν ο Dilian έφτιαξε το δίκτυο της Intellexa με στόχο να ανταγωνιστεί την NSO, η Σάρα συμμετείχε στο στήσιμο των εταιρειών του, είτε ως διαχειριστής είτε ως σύμβουλος», είπε στο Magazine η ίδια πηγή. Η «γκουρού» των οφσόρ δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, έτσι όταν νοίκιασε τα πρώτα γραφεία της Intellexa στο Ελληνικό, χρειάστηκε να μπει ως εγγυητής στο συμβόλαιο μια τρίτη εταιρεία (Inside Story, 15.6.2022).

Η Σάρα Χ. αναζητήθηκε από την ΕΑΔ στον περίφημο έλεγχο που έκανε στα γραφεία της Intellexa φέτος τον Ιούνιο. Εξηγήσεις για λογαριασμό της φέρεται να έδωσε ένα πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειριστής της εταιρείας Hermes Technologies. Η τελευταία, μαζί με τις εταιρείες Apollo Technologies και Feroveno, φέρεται να συνδέονται με την Intellexa. Ωστόσο, οι ελεγκτές της ΕΑΔ εξέτασαν φορολογικά στοιχεία πελατών μόνο για τη διαχειριστική χρήση του 2020. Όμως, η παρακολούθηση Κουκάκη με το Predator και η απόπειρα παγίδευσης του κινητού του Ανδρουλάκη έγιναν το δεύτερο μισό του 2021. Έτσι, η ΕΑΔ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τις παραπάνω εταιρείες «δεν προέκυψαν στοιχεία προς περαιτέρω αξιολόγηση και διερεύνηση».

Τα κενά της ιστορίας και την άκρη του παραπάνω νήματος καλείται πλέον να βρει η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.